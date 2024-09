Affari Tuoi, ricorrenze che non sfuggono: c’entra anche De Martino!

Questa sera è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi con Stefano De Martino. E’ stato proprio in merito al conduttore che i telespettatori hanno notato un dettaglio che non hanno esitato a far notare sul web. Inoltre c’è stata anche una ricorrenza relativa alla concorrente che ha gareggiato oggi. Scopriamo meglio di che cosa si tratta.

Come di consueto anche questa sera è andata in onda alle 21.30 un’altra puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A giocare questa sera è stata la regione della Sicilia, rappresentata dall’assistente di direzione Ornella. Ad affiancarla nella partita è stato il suo compagno Giuseppe, militare della guardia costiera. Il pacco estratto è stato questa volta il numero 8.

Ancora prima dell’inizio della puntata qualcuno ha notato sul web un dettaglio relativo al conduttore Stefano De Martino. Nello specifico sembrerebbe che il suo look sia sempre lo stesso dal primo giorno! Stefano porta difatti sempre dei pantaloni blu ed una camicia bianca al cui collo ha sempre legata una cravatta in tinta con i pantaloni. Ai piedi, invece, calza sempre delle scarpe nere. Sono stati diversi i telespettatori a notare questo particolare, così come si può leggere dai diversi commenti apparsi sui social.

A fine partita la coppia è rimasta con due pacchi rossi dalla cifra davvero importantissima: 200.000 euro e 300.000 euro. Insomma soldi assicurati come direbbe Stefano De Martino! Il dottore ha offerto alla concorrente 250.000 euro ma Ornella ha deciso di rifiutare l’offerta ed andare avanti nella partita. La sua scelta si è rivelata vincente in quanto nel suo pacco c’erano 300.000 euro. Come ha fatto notare anche il conduttore, non è stata la prima volta che la giocatrice ha trovato la stessa cifra nel suo pacco. Già nella puntata andata in onda la sera precedente aveva difatti trovato nel suo pacco 300.000 euro! La concorrente della Sicilia si è quindi confermata decisamente fortunata!

Sul web in molti hanno commentato la vincita, sottolineando come da quando conduca Stefano De Martino si stiano verificando più spesso vittorie strepitose. Qualcuno ha difatti detto che è lui a portare fortuna ai concorrenti!