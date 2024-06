Affari Tuoi: ecco chi voleva condurlo al posto di De Martino

Con la puntata di ieri sera si è conclusa ufficialmente (per ora) l’avventura di Amadeus in Rai. Affari Tuoi chiude con il 25,3% di share un’edizione da record e si prepara ad accogliere il suo nuovo conduttore. Come già detto, è Stefano De Martino il nome scelto per sostituire l’ex direttore artistico di Sanremo alla guida del game show più amato dagli italiani. In passato però, si era parlato anche di altri conduttori. Un tra questi, in particolare, ha commentato la decisione presa dalla Rai sul post-Amadeus.

L’estate è alle porte e lo sappiamo, i palinsesti della televisione generalista pian piano si svuotano per dare spazio a repliche, film e Techetecheté. Nel frattempo però, si pensa alla prossima stagione televisiva che, in Rai, partirà senza il suo pilastro portante: Amadeus.

Al suo posto, i dirigenti puntano su Stefano De Martino, che ha appena firmato un contratto quadriennale dal cachet milionario. Sarà lui a condurre uno dei format più di successo di Rai Uno: Affari Tuoi. La scelta fatta dall’azienda è stata sicuramente ponderata.

Quando venne annunciato l’accordo tra Amadeus e Discovery infatti, fin da subito vennero fatti molteplici nomi che si candidavano per sostituire il conduttore nel programma dell’Access Prime Time. Tra un Pino Insegno che non riesce a trovare il proprio posto nella programmazione Rai, un Insinna che fugge a La7 e un Marco Liorni già troppo impegnato con L’Eredità, era stato proposto anche Alessandro Greco.

Le parole di Alessandro Greco

Presentatore di talento, Greco ha sempre faticato ad affermarsi all’interno della rosa di volti cardine della programmazione Rai. Ora, Alessandro si appresta a buttarsi in una nuova esperienza – la conduzione di Uno Mattina Estate – che speriamo possa portargli fortuna.

In occasione della partenza del programma mattutino, il conduttore ha rilasciato un’intervista a TvBlog. Oltre a parlare della sua carriera e dei progetti futuri, Alessandro Greco ha anche commentato i rumors che in passato lo hanno visto come papabile presentatore di Affari Tuoi.

Quando il giornalista Massimo Galanto gli ha chiesto se gli sarebbe piaciuto condurre il game show di Rai Uno nella prossima stagione, Greco non ha esitato a rispondere con un “Sì“. Il presentatore ha poi aggiunto che ritiene che il format in questione rientri perfettamente nella sua confort zone. Le sue parole: