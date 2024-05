De Martino-Rai, ecco il cachet milionario: reazione epica di Lucarelli

Alcuni giorni fa, si è diffusa la notizia del contratto stellare firmato da Stefano De Martino con la Rai. Dopo l’addio di Amadeus e l’incredibile successo ottenuto con l’ultima stagione di Stasera tutto è possibile, l’azienda ha deciso di puntare tutto sul conduttore, promuovendolo dalla seconda alla prima rete. Si tratta infatti di un contratto della durata di quattro anni, in cui si assicura la presenza di De Martino nella fasce orarie principali di Rai 1 e Rai 2. In particolare, l’ex ballerino prenderà il posto di Amadeus alla guida di Affari Tuoi, lo show che conquista una media di 5 milioni e mezzo di telespettatori ogni sera.

Tra l’altro, secondo alcune indiscrezioni, il suo Stasera tutto è possibile potrebbe addirittura passare sulla prima serata di Rai 1. E, come se non bastasse, nel contratto ci sarebbe anche clausola riferita al Festival di Sanremo. Difatti, nel caso le sue trasmissioni dovessero andare bene, l’ex ballerino potrebbe sbarcare alla direzione artistica dell’evento musicale subito dopo il bienno di Carlo Conti. Insomma, in soli pochi anni, De Martino è riuscito a farsi un enorme spazio nella televisione italiana, diventando uno dei conduttori di punta. Questa promozione, però, si dice sia dovuta anche ad una presunta simpatia particolare della sorella della Premier Giorgia Meloni, Arianna Meloni, nei confronti di Stefano.

In tutto ciò, nelle ultime ore, è emerso un altro dettaglio dietro quest’accordo. Nel numero del settimanale Oggi in uscita giovedì, 30 maggio, è stato svelato il cachet offerto a Stefano De Martino per i quattro anni di lavoro in Rai. Di che cifra si tratta? Di ben 8 milioni di euro. Dunque, un numero realmente da capogiro e senza precedenti, che dimostrerebbe quanto la Tv di Stato stia puntando sull’ex di Belen Rodriguez.

Alla luce di questa rivelazione, è arrivata anche la reazione tranchant di Selvaggia Lucarelli. Anche la giornalista è rimasta sbalordita nel leggere una cifra così importante e ha pubblicato l’articolo di Oggi riguardo De Martino, scrivendo un semplice ma esaustivo: “M*nchia“. Tuttavia, è necessario sottolineare che non ci sono ancora conferme ufficiali dietro quest’indiscrezione, che bisogna prendere con le pinze.