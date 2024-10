Affari Tuoi, De Martino spiazza e cita Emma Marrone: web in tilt

Il protagonista della puntata di Affari Tuoi di mercoledì 30 ottobre è stato Santino, il pacchista del Lazio. Il simpatico concorrente, spesso bonariamente preso in giro da Stefano De Martino, ha scelto di giocare insieme alla figlia, la sua “principessa”. La partita di Santino è iniziata abbastanza bene, con l’eliminazione parecchi pacchi blu, finché non ha avuto un colpo di sfortuna, beccando il pacco rosso più importante, ovvero quello da 300mila euro. Dopo questa batosta, ha deciso di aprire il pacco di Camilla, pacchista dell’Umbria, portando ad un commento inaspettato da parte di De Martino.

“Camilla mi è un po’ Pink, un po’ Emma. In ogni caso una cantante”, ha detto il conduttore citando l’ex fidanzata. La concorrente in questione ha infatti una cresta bionda che richiama il look di Emma Marrone ai tempi della loro relazione, iniziata nel 2009 nella Casetta di Amici e conclusa nel 2012, quando Stefano la lasciò per Belen Rodriguez. All’epoca, dopo aver vinto il talent show di Maria De Filippi, Emma aveva scelto un taglio ‘più rock’, simile a quello di Camilla.

Il commento di De Martino ha lasciato basiti molti spettatori di Affari Tuoi, mandando il mondo dei social in tilt. Sebbene sia risaputo che il presentatore ed Emma abbiano da anni un bel rapporto, il pubblico non si aspettava questa menzione alla cantante, che ha scatenato un’ondata di nostalgia in alcuni utenti, riportando alla memoria la loro storia d’amore.

Ad ogni modo, dopo questa sorprendente battuta di Stefano, la partita di Santino è andata sempre meglio: ha eliminato molti pacchi blu, riuscendo a mantenere saldi sul tabellone i pacchi rossi di maggior valore. Il Dottore ha quindi deciso di fargli un’offerta generosa di 50mila euro, che Santino ha rifiutato a malincuore. Da lì in poi, però, la puntata ha cambiato completamente rotta, con la perdita sia dei 100mila che dei 200mila euro.

A quel punto, il Dottore ha proposto a Santino un cambio, che lui ha deciso sorprendentemente di accettare. Una scelta sbagliata, dato che nel suo pacco originale c’erano ben 50mila euro. Il pacchista del Lazio si è ritrovato così con 20mila euro da una parte e 100 euro dall’altra. Purtroppo, alla fine, Santino aveva solo 100 euro, concludendo con l’amaro in bocca una partita che era iniziata nel migliore dei modi.