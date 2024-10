Affari Tuoi, De Martino epico: “Troppe vincite, siamo senza soldi”

Questa sera, 13 ottobre, Affari Tuoi è tornato su Rai 1 dopo la pausa di ieri, 12 ottobre, quando ha lasciato spazio a Milly Carlucci e il suo Ballando con le stelle. Protagonista della partita è stata una delle pacchiste più amate, Fabiana, dalla Campania, che ha deciso di giocare insieme al marito, Raffaele. La puntata è stata particolarmente divertente, con un Stefano De Martino in grande forma e una concorrente con un grande spirito ironico. Non solo, Fabiana ha giocato una partita stroardinaria, arrivando fino alla fine con ben tre pacchi rossi: uno da 5mila euro, uno da 20mila e un ultimo da 200mila. Alla fine, ha deciso di accettare l’ultima offerta del Dottore, pari 40mila euro. Una scelta che si è rivelata vincente, poiché il suo pacco non conteneva il premio più alto di 200mila euro.

Affari Tuoi: Stefano De Martino risponde alle polemiche con ironia

La prima offerta che il Dottore ha fatto a Fabiana, all’inizio del gioco, è stata di 24mila euro. De Martino, trovandosi in difficoltà nel scrivere la cifra con il pennarello scarico, ha colto l’occasione per rispondere con ironia alle recenti polemiche sulle numerose vincite dei pacchisti da quando lui è alla conduzione. “Non so se avete notato che a furia di vincere in questo programma non abbiamo neanche più i soldi per il pennarello”, ha detto, tra le risate del pubblico. “Stiamo proprio raschiando il fondo del barile”, ha poi aggiunto ironicamente. Tra l’altro, proprio ieri, 12 ottobre, Michelle Hunziker a Striscia la Notizia aveva puntato il dito contro il game show, sollevando dubbi sulle “stranezze” dietro le numerose vittorie.

“Non so se avete notato che a furia di vincere in questo programma non abbiamo neanche più i soldi per il pennarello” ✈️✈️✈️ #AffariTuoi pic.twitter.com/RdfcKtRrN8 — trashtvstellare (@tvstellare) October 13, 2024

Affari Tuoi: Fabiana elogia il “deretano” di De Martino

Ma, le risate non si sono fermate qui. Fabiana, seguendo l’esempio di un’altra concorrente, ha persino scherzato sul fisico e il “gluteo” del conduttore. Quando la pacchista ha chiamato il pacco numero 16, De Martino che nella smorfia il 16 è considerato il numero più fortunato, riferito proprio al “deretano“. A quel punto, Fabiana ha esclamato: “Il tuo è bellissimo!”, tra le risate del pubblico. Stefano ha risposto ironico: “Senza pudore proprio“, scusandosi scherzosamente con il marito di Fabiana. Sui social, gli utenti si sono scatenati con i commenti, dimostrando un crescente affetto per De Martino e il suo stile ironico nel condurre la trasmissione.