Affari Tuoi con proposta di matrimonio, web: “Stefano come Maria”

Questa sera è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata di Affari Tuoi che ha visto giocare la regione dell’Umbria, rappresentata da Saretta da Foligno. La concorrente, nota per i suoi turbanti colorati, è stata affiancata nella partita dal suo compagno Dario. Proprio i continui baci dalla coppia nel corso della puntata hanno scatenato qualche polemica da parte dei telespettatori che hanno commentato la cosa sul web. Poco apprezzata è stata anche la decisione di Saretta di fare la proposta di matrimonio in diretta. Scopriamo meglio che cosa è stato detto sui social e com’è andata la puntata di questa sera.

Come di consueto questa sera, giovedì 24 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Questa volta a giocare è stata la regione dell’Umbria, rappresentata dalla content creator Saretta, nota anche come la pacchista con il turbante a causa della sua tendenza a portare sempre turbanti sulla testa. Ad affiancarla nella partita è stato Dario, il suo compagno. E’ stato estratto il pacco numero 4.

Prima di iniziare la sua partita, Saretta ha voluto fare una dolce dedica d’amore al suo compagno Dario. Nello specifico gli ha detto che era esattamente la persona che stava aspettando, poi i due si sono scambiati numerosi baci e gesti d’affetto nel corso di tutta la puntata. Proprio le continue coccole da parte della coppia hanno scatenato alcuni commenti sul web. Gli spettatori, difatti, hanno trovato eccessive le effusioni tra i due e lei troppo appiccicosa. La concorrente dell’Umbria, quindi, non è riuscita a conquistare la simpatia del pubblico a casa.

Di seguito quanto scritto dai telespettatori sul web in merito ai continui baci tra lei ed il compagno:

Poco dopo è addirittura arrivata una proposta di matrimonio in diretta! Stefano si è difatti allontanato per recuperare un pacchetto uguale ai pacchi usati dai concorrenti ma di dimensioni più piccole, che ha poi allungato a Saretta. A quel punto la concorrente ha fatto un’altra dedica a Dario, a cui ha successivamente chiesto di sposarla! Lui ha chiaramente detto si.

La scenetta romantica non è piaciuta al web, il quale ha evidenziato come Affari Tuoi non fosse C’è Posta Per Te e quindi il luogo adatto per una proposta di matrimonio:

Ha fatto discutere anche la somiglianza trovata dal conduttore Stefano De Martino del nuovo pacchista della Liguria con l’attore Ben Affleck. Molti fan del programma hanno difatti commentato su X (ex Twitter) sottolineando come i due in realtà non si somigliassero per niente.

Di seguito alcuni commenti:

La puntata è iniziata nel peggiore dei modi. Il primo pacco chiamato, infatti, conteneva 200.000 euro. La concorrente ha poi deciso di cambiare il suo pacco con il numero 14. La scelta si è rivelata sbagliata in quanto nel 4 c’erano 75.00o mentre nel 14 solo 10.000. Rimasta con un solo rosso, Saretta ha deciso di andare alla regione fortunata. Come prima regione i due hanno scelto l’Emilia Romagna ma non era quella giusta. Poi hanno indicato la Campania. La regione fortunata era tuttavia il Molise. Saretta non ha quindi vinto nulla.