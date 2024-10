Affari Tuoi, ‘divorzio sfiorato’ in puntata: De Martino ci va a nozze

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera su Rai 1 una delle pacchiste ha fatto una gaffe riguardante la moglie del concorrente in gara, Nicola del Friuli Venezia Giulia. Proprio la diretta interessata era in studio per aiutare il marito nella partita. Stefano De Martino ha ironizzato sulla questione, facendo impazzire il web e ridere tutto lo studio. Scopriamo meglio che cosa è successo.

Come di consueto questa sera, venerdì 18 ottobre, è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata di Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino. A giocare questa volta è stata la regione del Friuli Venezia Giulia, rappresentata da Nicola. Ad aiutare il concorrente nella gara è stata sua moglie Sharon. Il pacco estratto è stato il numero 20. Proprio Sharon è stata protagonista involontaria di una gaffe fatta da una delle pacchiste, Alessia dalla Sicilia.

Quando sua moglie ha chiamato il pacco appartenente ad Alessia, il numero 3, Nicola ha esordito dicendo che proprio lei era stata quasi causa di divorzio tra lui e sua moglie. A quel punto Stefano De Martino ha prontamente chiesto spiegazioni, invitando il concorrente a raccontare allo studio che cosa fosse accaduto. Nicola ha tentato di rimandare il racconto dopo aver aperto il pacco, tuttavia il conduttore ha insistito. Alla fine il friulano ha rivelato che la sera precedente, quando erano usciti tutti insieme per cena e lui si trovava in compagnia delle donne del gruppo, Alessia gli aveva detto una frase sibillina.

Nello specifico la concorrente della Sicilia gli aveva detto: “Nicola divertiti stasera che domani arriva la moglie!”. Tuttavia la diretta interessata era già presente, così come prontamente segnalato da Nicola! A quel punto Stefano ha immediatamente redarguito Alessia, sottolineandole come certe cose non si dicano! Ha poi detto a Sharon che la pacchista stava soltanto scherzando. Compresa la gaffe, la concorrente della Sicilia ha riposto le speranze nella cifra contenuta nel suo pacco per farsi perdonare! Quando lo ha aperto aveva 10.000 euro… Insomma ha rincarato involontariamente la dose!

Il siparietto ha fatto ridere tutto lo studio ed è stato molto commentato anche sul web:

Alla fine il concorrente è rimasto con 75 euro e 30.000 euro. Il dottore ha offerto un cambio e Nicola ha deciso di accettare, prendendo il pacco numero 8 in quanto l’aveva indicato suo figlio. La sua scelta si è rivelata esatta poiché ha trovato 30.000 euro!