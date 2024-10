Affari Tuoi ‘mistico’: De Martino tra rituali fruttuosi e burle al dottore

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda su Rai 1 questa sera ha giocato il concorrente della Valle D’Aosta insieme ad uno dei suoi gemelli. Il concorrente, per tutta la gara, ha fatto ricorso ad un rituale scaramantico portando sia gli altri pacchisti che Stefano De Martino a fare lo stesso più volte. Inoltre il conduttore si è preso gioco del dottore Pasqualo, mostrandosi particolarmente ironico e scatenato nel corso della partita. Scopriamo meglio che cosa è accaduto.

Come di consueto questa sera, giovedì 17 ottobre, è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata di Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino. A giocare questa volta è stata la regione della Valle D’Aosta, rappresentata da Luis. Ad aiutare il concorrente nella gara è stato uno dei suoi due gemelli, André. Il pacco estratto è stato il numero 3. Immediatamente il conduttore ha fatto notare come il numero fosse in qualche modo collegato al giocatore, in quanto i gemelli erano proprio tre. La partita è stata caratterizzata fin da subito da riti scaramantici e dal dialetto napoletano.

Nonostante fosse valdostano il concorrente ha difatti parlato quasi per tutta la gara in napoletano. Inoltre Luis ha chiesto a tutto studio di fare un rituale propiziatorio prima dell’inizio della gara, invitando sia gli altri pacchisti che Stefano ad unire le mani in segno di preghiera ed inchinarsi. Questi hanno ripetuto il rito più volte nel corso della puntata. Proprio per tale motivo la partita è stata caratterizzata da diversi siparietti divertenti. De Martino ha perfino paragonato i tre gemelli ai tre porcellini, con tanto di canzoncina del famoso cartone Disney!

La burla di Stefano De Martino verso il dottore

Quello che tuttavia ha fatto maggiormente parlare i telespettatori sul web è stato il momento della lettura da parte del conduttore di una lettera scritta dal dottore. Stefano ha difatti mostrato un foglio scritto con la grafia del dottore per annunciare che al pacco contenente i 5 euro era legato il biglietto della lotteria Italia. A quel punto De Martino ha letto il messaggio imitando la voce del dottore e successivamente ha appallottolato il foglio e l’ha gettato alle sue spalle.

Di seguito qualche commento del web a riguardo:

L’epilogo della partita

La partita è stata fin da subito particolarmente fortunata. Il concorrente ha difatti chiamato quasi solo pacchi blu, eccetto quelli da 300.000 euro e da 5.000 euro. Alla fine è rimasto però con l’unico pacco blu non chiamato, 10 euro, e 200.000 euro. A quel punto il dottore ha offerto a Luis 50.000 euro. Il giocatore ha tuttavia deciso di rifiutare ed andare avanti, preferendo fare una scelta a detta sua ‘punk’ piuttosto che ‘da balera’. La sua scelta si è rivelata corretta in quanto nel suo pacco c’erano 200.000 euro.