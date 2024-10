Affari Tuoi, ‘bluff’ delle Marche e De Martino balla il liscio: top e flop

Dalle Marche con furore è Adriana, la “casalinga felice”, a gareggiare nella puntata di Affari Tuoi andata in onda martedì 15 ottobre. Il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino ha messo sul piatto una nuova puntata e la suspense è salita alle stelle, valzer compresi. La concorrente è partita con un pacco, che però non sentiva suo e l’offerta del cambio proposta dal Dottore l’ha allettata di più. Cambio fatto, un pacco numero 12 intriso di significati emotivi legati alla vita e alla morte, e un programma che continua a fare innamorare. Non c’è niente da fare, Affari Tuoi condotto da Stefano è un piacere per gli occhi e la lontana nostalgia per Amadeus sembra essere davvero finita.

Tutto è surreale, tutto è divertente e Adriana, alla fine, sceglie di accettare l’offerta del Dottore e di portarsi a casa 32.000 euro: un bottino niente male, considerando il lavoro, la pensione quasi vicina e il volere anche fare del bene. In tutto questo scenario magico, fucina di meme esilaranti, la concorrente delle Marche ha anche ben pensato di “scansare” il figlio per abbracciare prima Stefano, danzando con lui anche un bel liscio: il web è letteralmente impazzito!

Doppio bluff, pacchi che volano, un programma straordinariamente genuino: tutti amano Affari Tuoi!

È incredibile come Affari Tuoi, anche in questa puntata, abbia suscitato solo energie positive e lo abbia fatto nella maniera più semplice che esista: la spontaneità. Non sono mancati momenti di gioco e di ilarità clamorosa: avete notato il bluff del pacchista del Trentino Alto Adige? Adriana e il figlio Matteo erano in attesa che aprisse il pacco, Stefano con lo sguardo concentrato e lui, con tutta la calma del mondo e una poker face degna di nota, dice: “Non ho il biglietto della lotteria, ma ho una brutta notizia“. Il gelo in studio, la preoccupazione negli occhi della concorrente, una performance attoriale incredibile, tanto che lo stesso conduttore De Martino ci è cascato con tutte le scarpe!

Adriana, però, ha saputo rispondere molto bene e oltre ad avere mostrato la sua empatia contagiosa, ha anche saputo scherzare e strappare sorrisi, prese in giro annesse. La casalinga felice parla del mutuo e confessa la cifra, ma poi smentisce e Stefano, ormai è un’abitudine, finge di uscire dallo studio:

“avete un mutuo?”

“si”

“può dire la cifra?”

“320mila euro, che non è vero”

“ma come” STEFANO CHE SE VA, CHE PROGRAMMA MERAVIGLIOSO✈️✈️#affarituoi pic.twitter.com/cxe3dfdhTk — giuliaa♡ (@vicolociecoo_) October 15, 2024

Tutto improvvisamente diventa magico, e Stefano, ancora una volta, si dimostra perfettamente in grado di gestire tutto nel pieno delle sue energie. Certo è che, che se continua a lanciare pacchi, prima o poi Jacopo, il pacchista dell’Emilia Romagna, ci lascerà una spalla definitivamente. Il format convince, Adriana abbraccia Stefano tra le lacrime e il pubblico non vede l’ora che siano le 20:30 del giorno successivo: “Striscia vedi come se fa televisione?” ha scritto un utente sul social dei tweet. La sfida resta aperta e questa puntata chiude il sipario con 32.000 euro: non male, no?