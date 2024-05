Affai Tuoi: puntata ‘peggiore di sempre’ e Fiorello batte un colpo

La puntata di Affari Tuoi è stata ricchissima di colpi di scena non soltanto per quanto riguarda il gioco. Nel game show di Rai 1 ha fatto la sua incursione, seppur indirettamente, un altro grande volto di Viale Mazzini: Fiorello.

Ormai non è un mistero che tra Amadeus e Fiorello ci sia un sodalizio duro a morire. Uniti nel lavoro ma anche nella vita privata, tra i due celebri conduttori c’è una fortissima amicizia che va avanti ormai da tantissimi anni. A dimostrarlo sono le numerose apparizioni pubbliche che fanno insieme, come l’ultima in ordine di tempo che li ha visti protagonisti sul palco dell’Ariston. Anche di fronte ai momenti più delicati, l’amicizia tra Amadeus e Fiorello sembra non scalfirsi minimamente.

Nel corso delle ultime puntate di Affari Tuoi (che lascerà orfani i migliaia di telespettatori a partire dal 3 giugno), il conduttore e comico siciliano ha fatto la sua incursione di soppiatto. Come al solito, all’apertura di ogni pacco, vengono mandati in onda dei jingle: estratti di brani per lo più sanremesi allegri o tristi. Nicola dalla Campania non ha avuto un inizio fortunato ma non si è perso d’animo. La sua avventura, tuttavia, ha fatto gridare i social allo scandalo.

Torniamo però prima agli intermezzi musicali. All’inizio della puntata, gli utenti hanno immediatamente notato e sottolineato che i brani – in particolare Mariposa di Fiorella Mannoia – sono stati trasmessi ad un ritmo insolito… rallentato. Poi, a sorpresa, l’apertura di un pacco blu è stata sottolineata per la prima volta da Una Vespa in due, hit estiva cantata da Fiorello e Orietta Berti. Difficile non notare la coincidenza e non pensare, da una parte, ad un omaggio al mitico Ciuri; dall’altra, ad una stoccata nei confronti della Rai. “La scivolata prepotente della canzone di Orietta e Fiorello prima dell’addio di Ama – ha scritto qualcuno su X – frecciatina?”

Anche l’artista siciliano, come il suo collega romagnolo, è finito al centro dell’attenzione nell’ultimo periodo per quanto riguarda l’addio di Amadeus alla Rai. Il padrone di casa di Affari Tuoi lascerà i palinsesti della tv di Stato a partire dall’agosto del 2024. Come si vocifera da tempo, anche il suo amico Fiorello potrebbe seguirlo a ruota. Sarà forse questo il motivo per cui Amadeus ha scelto di citare il suo amico e collega ad Affari Tuoi? Non è dato saperlo, ma una cosa è certa: Fiorello mette tutti d’accordo.

Nel frattempo l’avventura di Nicola e di sua moglie dalla provincia di Benevento ha creato grande scalpore. Come già accennato, i due hanno avuto un inizio disastroso, perdendo quasi subito tutti i pacchi rossi più importanti. Alla fine i due sono corsi ai ripari accettando frettolosamente l’offerta del dottore di 20.000 euro, rinunciando così ai 300.ooo nel pacco 7. Inevitabili i commenti impietosi sui social, tra chi ha predetto un imminente divorzio per la coppia e chi ha proclamato la puntata come ‘la peggiore di sempre’.