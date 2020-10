Adua Del Vesco incinta? Risposta in diretta a Signorini, poi ci ripensa

In questi giorni il pubblico del Gf Vip 5 si è interrogato su Adua Del Vesco: è incinta davvero? Dopo il gossip esploso seguendo la diretta, il Web è stato invaso da questa curiosità. Probabilmente lei non si sarebbe aspettata che fuori dalla Casa si scatenasse un gossip così sparso, ma lo avrà intuito dopo la puntata di stasera. Alfonso Signorini e la sua squadra di autori non hanno messo in scaletta questo argomento, eppure il conduttore ha deciso di dare una risposta alla gente a casa. I più curiosi insomma hanno ricevuto una risposta dalla diretta interessata del pettegolezzo.

Quando Adua si è recata in confessionale per fare la sua nomination – da immune ha nominato in segreto -, Signorini le ha rivolto direttamente la domanda. Dalla reazione della concorrente è sembrato di capire che forse qualcosa si aspettava, perché le è spuntato un sorriso sul volto. Poi ha subito chiarito che non c’è possibilità che sia in dolce attesa. Anzi ha voluto precisare che non c’è motivo pensarlo e che non vuole neanche pensarci, per non vivere questa ansia. Insomma Adua Del Vesco ha detto di non essere incinta e lo ha chiarito in diretta su Canale 5 durante la puntata di stasera, anche per non dare ansie al suo fidanzato Giuliano.

Dopo la puntata però, raccontando l’accaduto a Elisabetta Gregoraci, Adua ha rivelato che farà davvero il test di gravidanza domani. Rosalinda ha raccontato che Alfonso le ha rivelato della voce che circola sul Web, dove in tanti pensano che lei sia incinta. Si è fatta una risata, ma in realtà sembrava tesa davvero. E infatti ha aggiunto: “Giuliano starà morendo. Domani faccio il test”. A quanto pare l’attrice non è così certa quindi di non essere in attesa, visto che chiederà davvero al Grande Fratello Vip un test di gravidanza per togliersi ogni dubbio.

Tutto è nato da un ritardo e le altre concorrenti della Casa le hanno suggerito di fare un test, per avere certezza che non ci sia una gravidanza in corso. Lei pensa sia solo stress a causarle questo ritardo, ma nei prossimi giorni scopriremo se ci sarà o meno questo colpo di scena. Alla luce di tutto ciò, non possiamo ancora avere certezza su Adua Del Vesco incinta o non incinta.