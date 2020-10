Adua Del Vesco potrebbe essere incinta: colpo di scena al GF Vip

Adua Del Vesco potrebbe essere incinta: il Grande Fratello Vip 5 continua a regalare forti emozioni. La notizia della possibile dolce attesa dell’attrice la si evince da una pioggia di tweet piovuti nelle scorse ore sulla piattaforma social dedicata ai cinguettii. Diversi utenti, seguendo la diretta quotidiana del reality, hanno infatti captato che Rosalinda, nome all’anagrafe dell’interprete siciliana, ha chiesto agli autori del programma Mediaset di avere un test di gravidanza. Questo perché lamenterebbe un ritardo. Naturalmente, a meno che sia sfuggito qualcosa di clamoroso alle telecamere onnipresenti della trasmissione, Adua avrebbe concepito prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Tommaso Zorzi, saputo della richiesta della Del Vesco, si è subito lasciato andare a dei commenti tanto spassosi quanto rispettosi. L’influencer ha inoltre fatto notare un aneddoto curioso. Vale a dire che ha già affrontato un reality, nella fattispecie Pechino Express, in cui scoprì strada facendo che una concorrente era rimasta incinta. La donna era Paola Caruso:

“Ma perché in ogni reality in cui vado qualcuna rimane incinta? Puoi almeno chiamarlo Tommaso se è maschio? Non chiedo tanto”.

Fino ad ora, e comprensibilmente, la redazione del Grande Fratello Vip non ha menzionato la vicenda. Non è escluso che la questione verrà trattata nel prossimo prime time, atteso per il prossimo venerdì, cioè domani 23 ottobre.

Adua Del Vesco e lo scoperchiamento del vaso di pandora

Adua Del Vesco è stata una delle partecipanti più discusse, per ora, della quinta edizione dello show. Poco dopo la sua entrata nella Casa più spiata d’Italia ha innescato il cosiddetto AresGate, assieme a Massimiliano Morra. Trattando tale argomento si è pure venuto a sapere che i due, annunciati prima dell’inizio del reality come ex fidanzati, in realtà non sono mai stati assieme. La vicenda ha fatto persino da traino al coming out di Gabriel Garko.

Scoperchiato il vaso di pandora, si è saputo che anche la storia di Adua e Garko è stata costruita a tavolino, essendo il divo gay. Il tutto ha coinvolto diverse altre personalità dello spettacolo. Pure Eva Grimaldi, che alla fine degli Anni Novanta aveva vissuto 4 anni d’amore con l’attore torinese. A Verissimo la moglie di Imma Battaglia ha dichiarato di aver amato sul serio Garko, ma in modo inusuale. Tra i due non si sono mai consumati rapporti, seppur c’è stato un forte sentimento.