Adriana Volpe torna a vivere a Roma? “Chiude il suo programma su Tv 8”

Ogni mattina su Tv 8 chiude. Da tempo si parla dei bassi ascolti registrati dal programma di Adriana Volpe ma ora il settimanale Diva e Donna assicura che la chiusura definitiva è dietro l’angolo. Il format, in onda da quasi un anno, ha cambiato orario e durata più volte, non arrivando mai a superare il 2% di share. Numeri troppo bassi per un progetto in cui la rete ha creduto molto.

La rivista edita da Cairo Editore ha rivelato che con tutta probabilità Adriana Volpe presenterà Ogni Mattina fino al prossimo maggio per poi cambiare (di nuovo) vita. La conduttrice sarebbe dunque pronta a lasciare Milano, dove si era trasferita lo scorso anno proprio per via del nuovo impegno su Tv 8, per rientrare a Roma. Dopo l’addio alla Rai la Volpe sperava di ripartire alla grande con questa nuova trasmissione ma così non è stato.

Al momento si tratta solo di gossip: non è escluso che Ogni Mattina venga salvato in extremis dalla rete. Più volte nel corso degli ultimi mesi Adriana Volpe ha difeso il suo lavoro e quello dei suoi autori, chiarendo che il pubblico doveva semplicemente abituarsi ad un contenitore del tutto nuovo.

In attesa di saperne di più Adriana Volpe ha espresso pubblicamente la voglia di fare uno show con l’amica e collega Alessia Marcuzzi. La Volpe tornerà presto a Mediaset dove nel 2020 è stata protagonista della quarta edizione del Grande Fratello Vip? Chissà…

In attesa di capire bene meglio il suo futuro professionale Adriana Volpe si gode questo momento di singletudine. Da un anno è ormai finito il suo matrimonio con Roberto Parli. I due ex coniugi restano genitori amorevoli per la piccola Gisele, che oggi ha dieci anni.

La rottura tra Adriana Volpe e Roberto Parli, di professione agente immobiliare, non è stata delle migliori. Oggi i due hanno mantenuto un rapporto solo per la loro bambina. In un’intervista Parli non ha lesinato qualche frecciatina alla conduttrice così come Adriana ha ammesso di non aver mai conosciuto fino in fondo il suo ormai ex marito.