Adriana Volpe parla della morte del suocero: cosa è successo davvero

Come è morto il suocero di Adriana Volpe: le parole della conduttrice dopo il Grande Fratello Vip

Prima intervista di Adriana Volpe dopo l’addio al Grande Fratello Vip. La conduttrice ha raccontato al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 25 marzo, come sta vivendo il terribile lutto che ha colpito la sua famiglia. Nei giorni scorsi è infatti venuto a mancare all’età di 76 anni Ernesto Parli, imprenditore ed ex dirigente calcistico, suocero dell’ex gieffina. Una perdita che ha segnato profondamente la Volpe e tutta la sua famiglia. Alla rivista diretta da Alfonso Signorini Adriana non ha nascosto dolore e sofferenza per questo momento così tragico. “Come sto? È molto complicato rispondere. Diciamo che navigo a vista. Da un lato sono molto provata per la perdita di mio suocero, ma al contempo felice di essermi ricongiunta alla mia famiglia in questo delicato momento”, ha ammesso la 46enne, che ha fornito dettagli sulla scomparsa del padre del marito Roberto.

Adriana Volpe parla della perdita improvvisa del suocero Ernesto Parli

“Due settimane fa sono stata travolta: prima la notizia di un brutto male che ha colpito mio suocero, diagnosticato poco dopo la mia entrata nella Casa, poi il virus ce l’ha portato via. Ancora non trovo parole, sono sincera”, ha dichiarato Adriana Volpe a Chi. Dunque prima del Coronavirus Ernesto Parli era stato colpito da un brutto male e molto probabilmente per questo motivo la soubrette aveva momentaneamente lasciato la Casa del Grande Fratello Vip prima dell’addio definitivo. Ricordate? Per qualche ora, agli inizi di marzo, la Volpe aveva avuto dei contatti con i famigliari per quella che era stata definita dagli autori una questione delicata. Quando poi la situazione è precipitata Adriana ha ovviamente abbandonato il reality show.

Le parole di Adriana Volpe sull’emergenza Coronavirus in Italia

“Stiamo vivendo un momento molto delicato, bisogna avere la consapevolezza di essere di fronte ad una pandemia che dobbiamo contrastare. Dobbiamo avere fiducia nei ricercatori e sperare di trovare qualcosa che contrasti questo virus. Sono orgogliosa di essere italiana”, ha precisato Adriana Volpe.