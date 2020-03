Adriana Volpe, contatti con la famiglia: il comunicato del Gf Vip

Grande Fratello Vip 4, Adriana Volpe messa in contatto con la famiglia: cosa è successo

Adriana Volpe ha sentito la famiglia o ha visto la figlia al Gf Vip: non c’è certezza su cosa sia successo, ma ha avuto dei contatti con la famiglia. Da giorni Adriana chiedeva una conferma da parte della figlia, ha iniziato a dirlo quando ha saputo che il Gf Vip è stato prolungato fino alla fine di aprile. I patti con la figlia erano altri, le aveva detto che sarebbe stata via al massimo fino a marzo, per questo ha cercato una conferma nella bambina prima di decidere se proseguire il gioco o meno. Potrebbe esserci questo dietro la decisione del Grande Fratello Vip di mettere in contatto Adriana Volpe con la famiglia. C’è chi non esclude che il motivo potrebbe essere un altro, però.

Adriana Volpe: “Contatto con la famiglia per motivi personali”

I fan che seguono la diretta e commentano su Twitter hanno notato un’assenza prolungata della concorrente nella Casa. Adriana è rimasta in confessionale per più di un’ora, infatti. Poi è arrivata la spiegazione dal Gf Vip: “Oggi pomeriggio la produzione di #GFVIP ha dato ad Adriana Volpe la possibilità, per motivi personali, di avere un contatto con la famiglia”. Il comunicato è stato pubblicato sui profili social del reality show. Inutile dire che se Adriana avesse visto o sentito la figlia sarebbe un sollievo, perché c’è anche chi pensa ad altri tipi di emergenze. Naturalmente il riferimento è al Coronavirus: qualcuno ha pensato infatti che qualcuno della sua famiglia potesse essere stata contagiato, ma finora sembra scongiurata questa ipotesi.

Gf Vip, Adriana ha visto o sentito la figlia?

Adriana tornata nella Casa sembrava sollevata più che preoccupata. Quindi tutto lascia pensare che abbia sentito la figlia e che la piccola abbia rassicurato la concorrente sul proseguire l’avventura al Gf Vip 4. Pensiamo che sia stato un contatto telefonico perché al momento i contatti con l’esterno sono limitati per il Coronavirus: anche Pasquale Laricchia non può più entrare nella Casa.