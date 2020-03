Gf Vip e Coronavirus, Pasquale non entra più in Casa: “Sicurezza”

Perché Pasquale Laricchia non entra più nella Casa del Grande Fratello Vip? L’ex concorrente assente da due settimane

Pasquale Laricchia al Gf Vip 4 è tornato nelle vesti di allenatore dei concorrenti. Per diverse settimane ha allenato tutti il sabato, entrando in Casa per un’oretta circa. La settimana scorsa era assente e anche oggi non è entrato nella Casa: perché? I ragazzi rinchiusi al Grande Fratello Vip pare non siano ancora giunti al reale motivo, ma noi che viviamo nel mondo reale e conosciamo la situazione possiamo immaginarlo. C’è chi pensa che Pasquale non entri più perché non c’è più la puntata del venerdì sera, quindi non si ferma a Roma per poi guidare l’allenamento il sabato nella Casa. E invece non è esattamente così: Pasquale non entra più a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Gf Vip, Pasquale Laricchia non allena più i concorrenti a causa del Coronavirus

Dopo i sospetti di molti spettatori, perché il motivo a noi era lampante, è arrivata anche la conferma da parte di Pasquale. Prima che iniziasse l’ora di allenamento al Gf Vip, di cui era ormai protagonista, Pasquale su Instagram ha detto: “Io non potrò esserci. Come tutti quanti noi sappiamo… Le condizioni in Italia, in Europa e nel mondo… Quindi per una questione di sicurezza io non entrerò nella Casa”. Poi ha passato il testimone ai due concorrenti che lo sostituiscono: “Ma ci sarà il mio sostituto Patrick con l’assistente Adriana Volpe. Riusciranno ad allenare il gruppo, così tutti saranno forti e tonici”. Alla fine, la promessa di Laricchia: “Ma non disperate, io ritornerò”.

Pasquale Laricchia assente al Gf Vip, i concorrenti totalmente isolati nella Casa

Pasquale vive a Milano, in una delle regioni più colpite dal Coronavirus, e di sicuro è anche per questo motivo che già dalla settimana scorsa non ha allenato i concorrenti. Ma a partire da questa settimana l’emergenza è scattata in tutta Italia, per cui pensiamo che il divieto di entrare nella Casa verrà esteso anche a parenti e amici. Insomma, è probabile che non ci saranno freeze con conseguente ingresso di ospiti per delle sorprese. E forse verrà spiegato ai concorrenti del Gf Vip durante gli aggiornamenti sul Coronavirus che ricevono da Signorini ogni settimana.