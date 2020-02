Pasquale Laricchia torna al Gf Vip: il ruolo e l’incontro con Serena

Grande Fratello Vip, Pasquale Laricchia rientra nella Casa e spiazza tutti i concorrenti: il suo nuovo ruolo

Pasquale Laricchia è di nuovo al Gf Vip 4! Il pubblico lo ha chiesto a gran voce, in molti non riescono a rassegnarsi alla sua eliminazione ma era impensabile rivedere Pasquale concorrente al Gf Vip seppure le tante proteste. Magari più in là Alfonso Signorini potrebbe pensare a un ripescaggio tra tutti i concorrenti eliminati, ma per il momento ha studiato un ruolo ad hoc per il buon Laricchia. Non è un ruolo nuovo, ma c’è stata invece una sostituzione in corso: Pasquale è il nuovo personal trainer del Gf Vip! Anche i concorrenti di questa edizione hanno a disposizione un’ora di fitness a settimana e avevano già iniziato un percorso con un altro personal trainer. Oggi però hanno visto entrare un volto… nuovo, per così dire!

Pasquale Laricchia torna al Gf Vip: è il nuovo personal trainer, Patrick felicissimo

I concorrenti erano già in tenuta ginnica e stavano sistemando le ultime cose in cucina prima di dedicarsi all’allenamento settimanale. Hanno interrotto le faccende sentendo la porta rossa che si apriva e avevano quindi intuito fosse arrivato il personal trainer, ma c’è stato uno stupore generale vedendo entrare Pasquale Laricchia! “Ah è Pasquale il personal trainer?”, ha subito detto Barbara Alberti che poi gli ha spiegato che avrebbe voluto qualche minuto di tempo in puntata per chiarire la famosa questione… dell’iperbole. Sono tutti corsi a salutare l’ex compagno d’avventura, ma ovviamente il più felice di tutti era Patrick, che lo ha preso addirittura in braccio. E mentre si recavano in soggiorno per l’allenamento, Patrick non ha fatto altro che ripetere: “C’è il mio amichetto, che bello!”. E poi ha affrontato l’ora fitness con il sorriso, solo grazie al suo amico.

Pasquale Laricchia di nuovo nella Casa: l’incontro con Serena Enardu

Salutando i concorrenti, comunque, Pasquale ha detto: “Purtroppo io non ce l’ho fatta. Ho detto sento la mancanza di questa Casa e devo stare qua, perché è importante rivedere gli amici”. In tanti aspettavano l’incontro con Serena Enardu, visti i precedenti tra Pasquale e Pago e il pensiero espresso dal gieffino su questa storia d’amore. Nonostante tutto, l’incontro è stato molto tranquillo: si sono presentati con un “Ciao, piacere” e basta. Serena non si è allenata perché aveva mal di testa, per cui hanno interagito poco.