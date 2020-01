Gf Vip, Salvo esagera con Pago: “Mi ammazzo con questo”, caos nella notte

Grande Fratello Vip 2020, primi scontri nella Casa: Salvo e Pasquale parlano di Serena e Pago perde la pazienza

La serata di ieri nella Casa del Grande Fratello Vip doveva essere una festa, invece ha rischiato di trasformarsi nella prima grande lite della quarta edizione. I quattro Highlander del Privé sono saliti in Casa per cenare con tutti gli altri concorrenti. E proprio durante la cena Salvo e Pasquale hanno detto la loro sulla situazione tra Pago e Serena. Se Pasquale ha spiegato con toni pacati e rispettosi quello che avrebbe fatto se si fosse trovato al posto di Pago, senza perdere la calma e mantenendo l’educazione anche quando a spazientirsi è stato il cantante, lo stesso non possiamo dire di Salvo Veneziano. Quest’ultimo già nella puntata di venerdì sera ha preso parola e ha inveito contro Serena in difesa di Pago, ricevendo gli applausi del pubblico in studio, per cui non si è lasciato sfuggire l’occasione di parlare col diretto interessato.

Gf Vip, Salvo dice la sua a Pago su Serena: discussione nella notte

All’inizio del discorso, a cui hanno partecipato più persone, c’era ordine a tavola mentre Pago spiegava di aver bisogno di tempo per sé stesso. Ne stava parlando principalmente con Cucuzza e Adriana Volpe, poi è intervenuto Salvo dicendo che le minestre riscaldate non fanno bene. Poco dopo, ha aggiunto: “Permettimi da telespettatore… Ti ha fatto fare una figura di me…a di quelle mai viste. Ma che è sta roba? Scusami Pago se mi permette. Io da uomo mi sono sentito umiliato per te”. Adriana ha cercato di difendere Serena, ma evidentemente non ha guardato Temptation Island Vip, come le ha fatto presente Salvo. Pago lì per lì si è fatto una risata, dicendo che per strada incontra molte persone che sono più arrabbiate di lui. Poi Salvo ha proseguito: “Lui ha un carattere fantastico. Ma lei ti ha mancato di rispetto in una maniera assurda. Io non parlo dell’atto fisico, soprattutto quello che diceva su di te. Dopo tutto quello che le è uscito dalla bocca, scusa se mi permetto da telespettatore, ma lui non dovrebbe nemmeno più parlarci”.

Salvo Veneziano al Gf Vip mette in guardia Pago: “Ti ha fatto passare per pagliaccio”

“Lo ha umiliato. Una persona che ti ama non ti può umiliare, non lo può fare. Quando uscivate può farti tutto. Ti ha fatto passare per un pagliaccio e uno sf…to”, ha aggiunto ancora Salvo, che ha anche tirato fuori i discorsi economici fatti da Serena al falò. La discussione sembrava finita lì, ma Paola Di Benedetto ha chiesto a Pasquale di dire la sua sull’argomento. Laricchia ha subito fatto una premessa, spiegando che avrebbe dato la sua opinione ma non strettamente su Pago e Serena, piuttosto su una situazione simile che potrebbe capitare a lui. Pasquale non è per il perdono in questo caso e anche stavolta Cucuzza e Volpe hanno provato a difendere Serena e Pago, tifando per il ritorno in pratica. La conversazione a tre fra i due conduttori e Pasquale è andata avanti per un po’, fino a quando Pago è intervenuto dicendo che sa bene cosa fare: “Sto passando per deficiente. Siete venuti ora uno e due quell’altro a dire…Non è che voi due potete girare intorno al fatto che sono un min….ne e io non posso rispondere”.

Gf Vip 4, Salvo e Pago litigano per Serena: “Mi ammazzo con questo”

Se Pasquale ha continuato a mantenere la calma, tentando di dire la sua con calma ed educazione, Salvo non ha gradito lo scatto di nervosismo di Pago e soprattutto il fatto che non lasciasse parlare Pasquale. Il gieffino della prima edizione quindi ha alzato i toni: “Ti ha fatto fare una figura di me..a, tienitela. È la nostra opinione. Ma ti ha fatto fare una figura di me..a, dai. Io non ti voglio offendere perché mi stai simpatico. Stiamo dicendo semplicemente che ti ha fatto fare una brutta figura”. Pago ha insistito: “Il problema è che se tu puoi dire tutto e io non ti posso rispondere, no?”. Salvo quindi ha provato a far terminare la discussione, dicendo a Pasquale di andare a fumare in giardino con lui. Laricchia però non fuma e lo ha fatto presenta, ma Salvo gli ha detto: “Inizia adesso”. Un modo per far capire che la discussione andava troncata lì. Andando via insieme a qualcun altro, Salvo ha sussurrato: “Andiamoci a fumare una sigaretta prima che mi ammazzo con questo”.

Pasquale Laricchia si scusa con Pago: “Non era mia intenzione”

Ovviamente intendeva dire che si sarebbe “ammazzato” a parole, perché una volta tornato nel Privé dopo la festa ha detto di non essere affatto per la violenza fisica. In tutto ciò, Pasquale poi ha chiesto scusa a Pago se ha urtato la sua sensibilità, mentre lui ha spiegato che non va bene che tutti vadano da lui a dire cosa farebbero al posto suo. Ha una testa pensante e deciderà da sé. “Non è che sono un def…nte che ho fatto così, deve funzionare come dico io. Non è che voi siete su e io sono giù. È da tre ore che ti dico rispetto la tua opinione, nel momento in cui io dico la mia ti arrabbi. Siete entrati dicendo Pago Pago, anche scherzoso però non vuol dire che non ne volete parlare”, ha detto Pago a Pasquale. Quest’ultimo si è quindi scusato: “Se questa cosa ti ha creato disagio, non era mia intenzione. Scusami, io non devo imporre il mio pensiero”.

Salvo cambia idea su Pago: il confessionale sotto accusa

Il cantante ha spiegato che si è alterato principalmente per le parole di Salvo, dicendo che ha reagito in modo esagerato e Pasquale ha provato a difendere l’amico, definendolo un tipo più passionale. Alla fine, comunque, Pago è andato in giardino a parlare con Salvo e si è ristabilita la calma. Pago si è aperto di più con Sergio, che ha avuto un approccio più calmo con lui. Tornati nel Privé, però, Salvo ha raccontato di non aver gradito una cosa e di aver cambiato un po’ idea su Pago. Pare che quando il cantante ha portato nel confessionale lui e Pasquale abbia detto alla telecamera che la scena era organizzata e stavano scherzando. Per Salvo è stato un modo per uscirne puliti, invece il suo scatto di nervosismo c’è stato.