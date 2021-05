Adriana Volpe lascia Tv8 dopo flop Ogni Mattina: il futuro a Mediaset

Non sono passati inosservati i bassi ascolti di Ogni Mattina, il programma condotto da Adriana Volpe che si aggira sullo 0,5% – 0,8% di share. La conduttrice è intervenuta diverse volte sull’argomento, ridimensionando quella che potrebbe apparire una analisi impietosa che non tiene conto dei problemi di frequenza che interessano il canale in questione. Dallo scorso anno a oggi ha fatto fatica a imporsi sulla concorrenza. Il programma di attualità ha subìto numerosi stravolgimenti. A gennaio 2021 è tornato in onda con una chiave molto più leggera, dettata dall’addio di Alessio Viola che ha fatto perdere alla trasmissione la sua declinazione news e di approfondimento. Sono rimaste le interviste di Adriana Volpe con una lunga lista di rubriche e parentesi.

Dallo scorso marzo, invece, la diretta è stata ristretta: non più di quattro ore bensì di due, accompagnando quei pochi telespettatori agli appuntamenti centrali della mattinata. Ogni Mattina è flop in tutti i sensi. Partito come un programma con l’obiettivo di rivoluzionare il linguaggio televisivo, non ha ottenuto il successo sperato. All’inizio non era riuscito a sganciarsi dall’1% di share diventato in qualche modo il simbolo delle prime settimane di messa in onda, vista la polemica laterale sviluppata tra Giancarlo Magalli e la Volpe. Si doveva lavorare sui linguaggi e sullo stile di racconto per evitare di proporre un format uguale ai contenitori Rai o Mediaset, come La Vita in Diretta, Mattino 5 o Pomeriggio 5.

C’è da dire, però, che Ogni Mattina è sempre stato confezionato con particolare cura e attenzione, dignità e professionalità. Si chiuderà a fine stagione l’esperienza di Adriana Volpe: lascia Tv8. Come fa sapere Blogo, la conduttrice dovrebbe approdare a Mediaset. Sembrerebbe cosa certa e questo potrebbe già avere luogo a partire dalla stagione tv 2020/2021. Ci sarebbero una serie di impegni che sarebbero il preludio di un ingresso bello corposo per Adriana Volpe su Canale 5. Cosa condurrà?

Probabilmente una trasmissione di infotainment la cui collocazione sarebbe nel pomeriggio della rete ammiraglia del Biscione. Il nome di Adriana Volpe a Mediaset si aggiunge a quello di Enrico Papi. Il volto di Tv8 è diventato conduttore della nuova edizione di Scherzi a Parte. La trasmissione si sta registrando in queste settimane e andrà in onda il prossimo autunno.