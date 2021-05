Adriana Volpe, l’ex marito accusa: “Marco Profeta nudo davanti a mia figlia”

By

Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe, nelle scorse ore ha pubblicato un post su Instagram tanto delicato quanto spigoloso. L’imprenditore svizzero ha divulgato una fotografia della conduttrice trentina, dalla quale si è separato nei mesi scorsi, e di Marco Profeta, musicista, avvocato e personaggio televisivo. Ma è quel che ha scritto a corredo dello scatto che ha destato parecchia attenzione, generando una serie di reazione contrastanti da parte dei fan.

“Chi è questa persona? Adesso basta! Le falsità prima o poi devono uscire!”, ha esordito Parli che, riferendosi a Profeta ha aggiunto: “Avvocato, cantante, autore o chi più ne ha più ne metta!”. Poi il passaggio che lascia tutti di stucco: “Io so solo una cosa, che questa persona girava in casa Sign. Volpe/ Parli in quanto ancora sposati! Nudo! Davanti a nostra figlia GISELE! Audio e testimonianze potranno accertare i fatti!”. Accuse pesantissime. L’imprenditore svizzero lo sa bene ma si dice pronto ad affrontare tutte le conseguenze che seguiranno alle sue esternazioni.

“Non ho nessuna paura di quello che scrivo, mi aspetto sicuramente ripercussioni legali! Ma per difendere mia figlia sono e sarò sempre disposto a tutto! Ps: vi anticipo che qualsiasi risposta sarà da me ribattuta con molto altro! Per mia figlia!”, ha concluso Parli.

Immediatamente sono giunte le reazioni di diversi fan. Alcuni hanno aspramente criticato la scelta dell’imprenditore di mettere una simile questione sulla piazza social. “Solo l’inizio! La verità vincerà sempre! E vi anticiperò io tutto!”, ha ribattuto Roberto. “Vergognati di dire certe cose”, gli ha scritto un altro utente aggiungendo di sperare che Adriana lo denunci per calunnia. Altra risposta dura di Parli: “Spero di sì, così ci sarà giustizia”.

Il matrimonio tra Adriana e Roberto è naufragato dopo che la conduttrice è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip. Qualcosa, nel corso della trasmissione, è scattato nella Volpe. Una sorta di cambiamento che ha portato alla conclusione della love story. Finora c’era stato assoluto riserbo sulla rottura. Sia Adriana sia Roberto si sono limitati a dire che ci sono state delle incomprensioni e che l’equilibrio che reggeva la relazione si era rotto.

Nessun tono sopra le righe però, almeno per quel che riguarda le dichiarazioni rilasciate alla stampa o pubblicamente da parte della presentatrice e dell’imprenditore. Per questo le esternazioni di queste ore di Parli sono un vero e proprio fulmine a ciel sereno. E sì, la questione è assai probabile che finisca in tribunale.