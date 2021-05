Scoppia il caso Adriana Volpe-accuse marito. Lei: “Ha dei gravi problemi”

By

Accuse pesanti di Roberto Parli verso l’ex moglie Adriana Volpe, che dopo aver letto le esternazioni dell’imprenditore ha preso parola, replicando con un post Instagram. La situazione è alquanto delicata visto che c’è di mezzo Giselle, 9 anni, la figlia dell’ex coppia. Nella serata di ieri Parli è spuntato sui social, divulgando un messaggio che ha lasciato tutti a bocca aperta. Nella fattispecie ha veicolato una fotografia di Adriana assieme a Marco Profeta (cantante, avvocato e personaggio televisivo), affermando che l’uomo girasse nudo davanti a Giselle, nella casa “Volpe -Parli” quando il matrimonio non era ancora naufragato. Parole che hanno destato subito scalpore e sulle quali è intervenuta in fretta la conduttrice trentina.

“Ho letto un post che devo duramente censurare e che, purtroppo, palesa i gravi problemi di mio marito. Basti pensare che ieri sera eravamo serenamente a cena al ristorante insieme con nostra figlia e oggi pregiudica e infanga. Al momento non voglio aggiungere altro, non essendo questa la sede”, ha scritto la Volpe, a corredo di uno sfondo completamente nero, segno dello stato d’animo da cui è pervasa in questo momento la presentatrice di Ogni Mattina (Tv8). Nel frattempo Roberto ha provveduto a eliminare il post con cui ha accusato l’ex moglie. Un post che è stato criticato anche da diversi fan che lo hanno trovato di cattivo gusto e fuori luogo.

Adriana e Roberto hanno iniziato ad avere problemi dopo che la Volpe ha partecipato al Grande Fratello Vip 4. La conduttrice trentina, una volta uscita dalla Casa più spiata d’Italia, ha visto la sua relazione incrinarsi sempre più e perdere ‘equilibrio’. Un equilibrio che è andato via via a farsi sempre più precario, per poi spezzarsi. Quindi è arrivato inevitabilmente l’addio che sembrava essersi consumato senza profonde spaccature. Invece ora emerge che la rottura pare essere stata burrascosa e che abbia portato con sé strascichi spigolosi.

Adriana Volpe torna al Grande Fratello Vip da opinionista

Se nella vita privata Adriana sta cercando di ritrovare serenità, dal punto di vista della carriera si sta togliendo diverse soddisfazioni. Sembra essere fatta per il suo ingresso da opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Pare che Alfonso Signorini sostituirà Antonella Elia proprio con lei. Si mormora pure che non sarà il solo impegno che Adriana avrà con Mediaset. Per lei ci dovrebbe essere un secondo progetto. Scontato l’addio a Tv8, dove Ogni Mattina ha faticato parecchio con gli ascolti.