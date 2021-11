Adriana Volpe commenta la nuova relazione dell’ex marito: cosa pensa

Adriana Volpe ha parlato delle foto dell’ex marito Roberto Parli con la nuova compagna. A beccare la frequentazione di Parli è stato il settimanale Chi, diretto proprio da Alfonso Signorini, che ha pubblicato le foto degli incontri fra i due. La lei in questione è Clarissa Tami, un volto noto al pubblico televisivo in Svizzera. La Tami è conduttrice, attrice, opinionista in televisione e anche influencer, ha 38 anni. Roberto Parli e Clarissa Tami sono stati paparazzati in due occasioni. Prima durante un pranzo in un ristorante sul lago di Como, poi durante una passeggiata per le strade più in di Milano.

Le foto di Roberto Parli con la nuova fiamma hanno fatto in un niente il giro del Web. Questo perché dopo la quarta edizione del GF Vip si sono accesi i riflettori sul matrimonio di Adriana Volpe. Inoltre i due hanno avuto una diatriba social dopo la separazione, il che ha attirato ancor di più l’attenzione sul loro rapporto. Per questo nel corso di una nuova intervista non è mancata la domanda proprio sulla nuova frequentazione dell’ex marito. Adriana Volpe ha scambiato due chiacchiere con un giornalista di Diva e Donna, che le ha proprio chiesto un commento sulle foto di Roberto Parli. Lei ha risposto così:

“Si, ho visto le foto ma diciamo che le problematiche sono ben altre, di sicuro non queste, quindi non ho interesse a commentare le foto. Credo che qualunque cosa e chiunque lo aiuti a ritrovare un suo equilibrio, possa solo che farmi piacere”

Insomma, la Volpe non sembra affatto infastidita dalle foto uscite sui giornali. Anzi, nel caso in cui la nuova compagna dell’ex marito portasse a qualcosa di buono allora lei ne sarebbe più che felice. Ne gioverebbe anche lei di un equilibrio stabile dell’ex Parli, un equilibrio che aveva messo in dubbio nei mesi scorsi. Il fatto che sia finito su una rivista di gossip non l’ha scossa in alcun modo, anche perché facendo parte dell’ambiente è consapevole del fatto che possa capitare. Parlando di altre problematiche, però, ha lasciato intendere che i rapporti con l’ex marito sono ancora un po’ tesi e non ancora del tutto sereni. Il che è auspicabile, visto che lui è e rimarrà il padre di sua figlia Giselle.

Nel corso dell’intervista, comunque, le è stata fatta una nuova domanda sulla rivalità con la collega opinionista. Ebbene, stavolta ha preferito sorvolare: Adriana Volpe non ha risposto alla domanda su Sonia Bruganelli. Si è limitata a spiegare che ciò che è passato è passato e non ne vuole più parlare.