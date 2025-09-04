Adinolfi si propone per Uomini e Donne: feroce botta e risposta con Tina

Sembra che dopo L’Isola dei Famosi 2025, Mario Adinolfi sia rimasto particolarmente colpito dalle luci dei riflettori dei programmi televisivi di Canale 5. Infatti, in una nuova intervista per Lollo Magazine, l’ex naufrago ha ammesso che il suo sogno nel cassetto è quello di diventare opinionista di Uomini e Donne. Precisamente, il politico avrebbe voglia di diventare il Tinì Cansino al maschile, unendosi così al gruppo già composto da Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ma ecco che questa sua proposta non è andata giù a uno di loro in particolare.

A replicare subito ci ha pensato Tina, che ha ricevuto gli applausi di vari telespettatori. “No grazie siamo al completo”, con la sua solita schiettezza, la Cipollari non le ha mandate a dire al giornalista, tanto che ha chiaramente fatto notare che non c’è posto per Adinolfi nel gruppo degli opinionisti. Mentre prende parte alle prime registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne, che inizierà la messa in onda il 22 settembre 2025, l’amatissima opinionista dimostra ancora una volta di non avere peli sulla lingua. Il suo commento su Instagram, però, non è passato inosservato al diretto interessato.

Qualche ora dopo, Adinolfi ha prontamente replicato, stizzito:

“Non è intelligente far vedere così esplicitamente che si teme il cambiamento, prima o poi le rendite di posizione cadono per tutti”

A quanto pare, il commento di Tina ha infastidito parecchio Mario, che a L’Isola dei Famosi è riuscito a sfidare sé stesso perdendo molti chili. Eppure l’ex naufrago doveva immaginare questa reazione della Cipollari, visto che ambisce così tanto ad affiancarla nel dating show di Maria De Filippi. Molti telespettatori hanno prontamente preso le parti della nota opinionista. C’è chi ha fatto notare che è strano sentire Adinolfi accusare qualcun altro di avere paura per il cambiamento quando lui stesso, in varie occasioni in passato, ha esplicitamente dimostrato di non essere portato ad accettare certe evoluzioni naturali. Dunque, sembra proprio che il pubblico non sia propenso ad accogliere Mario tra gli opinionisti del programma.

Non resta ora che attendere per scoprire se questo botta e risposta finirà qui o se Tina deciderà di continuare a replicare. Di sicuro, i telespettatori affezionati al programma continueranno a farlo per lei tra i commenti su Instagram nel post dedicato all’intervista di Adinolfi per Lollo Magazine. “Tina non si tocca”, scrive qualcuno, ad esempio.