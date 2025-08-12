Adinolfi quanto è dimagrito dopo L’Isola: i kg persi e l’avvertimento (giusto)

Mario Adinolfi condivide con i fan un altro aggiornamento dopo L’Isola dei Famosi 2025, relativo al suo attuale peso. Molti telespettatori, dopo averlo visto sfidare sé stesso in Honduras, si stanno chiedendo come sta procedendo il suo percorso oggi. Il politico ha mantenuto la promessa fatta o è tornato sui suoi passi? Ebbene l’ex naufrago sta continuando il suo percorso per tornare in forma con tenacia e tante soddisfazioni, ma ci tiene a fare un avvertimento a chi lo segue.

Condividendo una foto che ritrae gli oltre cinquemila passi fatti per portare avanti ciò che ha iniziato nel reality show condotto da Veronica Gentili, Adinolfi ha precisato di aver ricevuto moltissimi messaggi legati alla sua dieta. In particolare, dopo aver perso molti kg a L’Isola dei Famosi, Mario ha parlato su Instagram del farmaco che sta assumendo per dimagrire. Ma attenzione, come anche lui fa notare, questo medicinale deve essere indicato da un medico e da solo non fa miracoli.

“Stampatevi bene in mente queste cinque parole: non è un farmaco miracoloso”, così Adinolfi tira le orecchie ai suoi fan. Il politico, le cui dichiarazioni negli anni hanno fatto parecchio discutere, avverte chi lo segue che tali medicinali tolgono l’appetito, ma devono essere assunti sotto “stretto controllo medico”. Inoltre, ci tiene anche a precisare che vanno presi solo se si accettano due condizioni, ovvero dieta e movimento.

Infatti, Adinolfi, che in Honduras ha fatto un grande cambiamento e non solo dal punto di vista fisico, sta seguendo un percorso ben preciso, che non riguarda solo il medicinale. Dalla sua dieta, lentamente, ha eliminato “pane, pasta, pizza, fritti, dolci e bibite gassate”. Non solo, tenta di camminare il più possibile, tanto da essersi spinto oltre i 5mila passi. E oggi sono cento giorni esatti dal momento in cui si è pesato a casa “sulla piastra per bovini” che segnava 227.9 kg.

Dopo la dieta fatta in Honduras, si è pesato di fronte a tutti durante la finale, scoprendo di essere arrivato a 194.9 kg. Ebbene oggi le cose sono ulteriormente migliorate per il discusso ex naufrago, che “grazie al triplice effetto di Tirzepatide, dieta e movimento fisico” pesa 183,45 kg. In totale i kg persi in 100 giorni sono 44,45. Dopo la finale del reality show di Canale 5, a casa, Adinolfi è riuscito a perdere 11.45 kg.

Questo risultato l’ha raggiunto “solo con una prova di forza di volontà estrema”. Il consiglio che ci tiene a dare a chi come lui sta cercando di migliorare la sua vita perdendo peso è quello di affidarsi a un medico, che possa valutare il caso personale. Dall’altra parte dello schermo, intanto, Adinolfi si dice pronto a dare forza a tutti coloro che vorrebbero fare questo percorso: “Io sarò sempre qui a darvi forza, perché voi ne avete data a me”.