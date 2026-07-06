Ad Amici in arrivo cambiamenti epocali, stop a casetta e daytime: ecco il motivo

Amici di Maria De Filippi potrebbe essere rivoluzionato. Lo riferisce nella sua newsletter Gabriele Parpiglia, che fa sapere che il popolare talent show di Canale 5 potrebbe subire modifiche epocali. In particolare, il giornalista ha spiegato che dal format potrebbero essere eliminati il day-time e la casetta. Vorrebbe dire che la striscia quotidiana in onda nel pomeriggio sulla rete ammiraglia del gruppo Mediaset verrebbe cancellata. In vista ci sarebbe anche un’altra novità non di poco conto riguardante i casting: si vorrebbe dare spazio a quei talenti non del tutto alle prime armi e che già hanno un buon seguito, ma a cui serve la spinta finale per emergere. Di fatto, una soluzione simile si è già vista in diversi frangenti nelle ultime edizioni, in cui sono approdati ad Amici artisti non del tutto estranei al panorama musicale italiano.

Amici di Maria De Filippi: si va verso una rivoluzione

“Per nostre info ci sarebbe l’idea di rivoluzionare il format di Maria De Filippi. Stop al day time e alla casetta e dentro talenti consolidati e già presenti sul mercato, a cui manca la spinta della popolarità per emergere”, scrive Parpiglia. Per il momento dalla trasmissione non è arrivato alcun commento dopo che l’indiscrezione ha iniziato a circolare. Zero conferme, ma anche zero smentite. Settembre non è lontanissimo e qualche ragionamento Maria De Filippi e il suo team lo staranno senza dubbio facendo sulle modifiche da apportare dopo l’ultima non brillantissima stagione del programma.

Perché si vorrebbe apportare importanti modifiche al format

I motivi dietro alla possibile rivoluzione del format sarebbero da ricercare negli ascolti tv. L’ultima edizione di Amici non è stata assolutamente un flop. Infatti ha sempre vinto le sfide con Rai 1, sia quelle contro Domenica In nella fase pomeridiana, sia quelle della fase del Serale. Però, rispetto alle stagioni passate, c’è stato un calo non insignificante di telespettatori. Basti pensare che la puntata finale trasmessa il 17 maggio 2026 è stata la meno vista di sempre. Dettaglio che avrebbe fatto scattare un campanello d’allarme, con la produzione che sarebbe intenzionata ad apportare importanti modifiche.

Sembra inoltre che le novità riguarderanno anche il cast fisso di Amici. Il settimanale Chi, nei giorni scorsi, ha scritto che Anna Pettinelli non farà più parte della squadra dei professori. La speaker radiofonica avrebbe deciso di mettersi in gioco a Tale e Quale Show, nel ruolo di concorrente. Non è escluso che ci saranno altri cambiamenti nel parterre degli insegnanti.