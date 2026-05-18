Amici 25, la finale meno vista di sempre: focus ascolti tv e motivi del drastico calo in 2 anni

Si è conclusa la 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi che ha visto il trionfo inaspettato di Lorenzo Salvetti, 18enne veronese che nel 2024 aveva già raggiunto la finale a X Factor. Il cantante ha avuto la meglio nella sfida finale contro il danzatore Emiliano Fiasco. Nella categoria ballo Alessio Di Ponzio è salito sul gradino più alto del podio. Per quel che riguarda il fronte ascolti tv, è stata la finale meno vista da quando il talent show viene trasmesso. Confermato quindi il trend al ribasso degli ultimi anni.

Ascolti tv Amici 25: la finale meno vista di sempre, i motivi

L’ultimo atto di Amici 25 è stato visto da 3.483.000 telespettatori e il 25,9% di share. Nel 2025 la finale era stata seguita sull’ammiraglia Mediaset da 3.786.000 utenti, raccogliendo il 26,9% di share. Due anni fa le persone incollate davanti alla tv erano state 4.484.000, share al 31,8%. Numeri alla mano, in due anni c’è stato un calo drastico di 1 milione di telespettatori. Se si guarda al 2021, quando la finale fu guardata da oltre 6,6 milioni di utenti, si nota un crollo di quasi il 50% di pubblico.

Quindi Amici è in crisi? La risposta è ni. Tutti i programmi della tv generalista, negli ultimi anni, a causa del cambiamento di abitudini dettate dall’avvento massiccio del web e dalle piattaforme in streaming, hanno visto una emorragia di telespettatori. C’è però da dire che Amici, forse, inizia anche a risentire un po’ dell’usura del format. Rimane comunque uno dei programmi più seguiti di quelli proposti in prime time da Mediaset. Non è però più quello “schiacciasassi” delle scorse edizioni. Maria De Filippi, in vista della prossima stagione, potrebbe decidere di apportare importanti novità per invertire il trend.

Finali di Amici di Maria De Filippi: focus ascolti tv di tutte le edizioni