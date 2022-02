Ascolti tv ieri: Amica Geniale cala, Fazio ok, Zalone giù, Mara e Maria bene

L’Amica Geniale 3 – Storia di chi Fugge e di chi Resta (Rai Uno) vince la serata, ma chiude in calo, intercettando 4.191.000 telespettatori, pari a uno share del 19.7% (sette giorni fa gli utenti furono 4.6 milioni e lo share toccò il 21.6%). Il secondo programma più visto della serata è Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio (Rai Tre): 2.770.000 utenti, share all’11.2%. Dati simili e poco entusiasmanti per Canale Cinque, che ha riproposto Sole a catinelle di Checco Zalone, che ha raccolto 2.605.000 spettatori (11.2%).

The Rookie e C.S.I non sono andati in onda su Rai Due per fare spazio a Tg2 Post il quale ha informato quasi 1.5 milioni di persone (6.1%).

Di seguito tutti i dati relativi a share e ascolti della prima serata di domenica 27 febbraio 2022:

Rai Uno: L’Amica Geniale 3 – Storia di Chi Fugge e di Chi Resta ha raccolto 4.191.000 spettatori (19.7%)

Rai Due: Rai2 Tg2 Post ha conquistato 1.481.000 spettatori (6.1%).

Rai Tre: Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 2.770.000 spettatori (11.2%), e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.852.000 spettatori (10%).

Canale 5: Sole a catinelle ha convinto 2.605.000 spettatori (11.2%).

Italia 1: Geostorm ha intrattenuto 1.165.000 spettatori (5.2%).

Rete 4: Zona Bianca è stato visto da 820.000 spettatori (4.8%).

La7: Non è l’Arena ha incollato innanzi al teleschermo 1.027.000 spettatori (4.4%) nella prima parte, 769.000 spettatori (6.8%) nella seconda.

Tv8: Premonition ha raccolto 254.000 spettatori (1.1%).

Nove: Sono romano ma non è colpa mia ha convinto 288.000 spettatori (1.4%).

Ascolti del pomeriggio di domenica 27 febbraio 2022

Mara Venier, nella prima parte di Domenica In, batte sul filo di lana Amici di Maria De Filippi (entrambi i programmi hanno fatto registrare ascolti più che soddisfacenti). Verissimo, come di consueto, trionfa su Da noi… a ruota libera. Francesca Fialdini, comunque, si difende egregiamente.

Rai Uno – Domenica In ha raccolto 3.454.000 spettatori (20.3%) nella prima parte e ne ha convinti 2.540.000 (16.5%) nella seconda.

Rai Uno – Da noi… a ruota libera ha avuto 2.419.000 spettatori (14.6%).

Canale Cinque: Amici è stato visto da 3.440.000 spettatori (21.2%).

Canale Cinque: Verissimo ha convinto 2.647.000 spettatori (17.1%) nella prima parte e 2.499.000 spettatori (14.8%) nei Giri di Valzer.

Ascolti dell’Access Prime Time e del preserale di domenica 27 febbraio 2022