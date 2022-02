Che tempo che fa: Costanzo giù di voce, Maria De Filippi lo punzecchia

Il primo vero momento di distensione, se così lo vogliamo chiamare, della puntata di Che tempo che fa del 27 febbraio è stata l’ospitata di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. La presenza dei due coniugi ha interrotto il flusso di brutte notizie con cui si è aperta la puntata. Un tocco di leggerezza di cui, in effetti, avevamo bisogno.

Ad aprire l’intervista è stato Maurizio Costanzo, non proprio nella sua forma migliore. Il presentatore e giornalista era in collegamento da casa e si è presentato con un evidente abbassamento di voce. “Pensa che la mia voce si è talmente emozionata del tuo invito che si è abbassata” ha commentato Costanzo, che ha concesso una lunga intervista celebrativa sulla sua fortunatissima carriera. Qui sotto potete sentire con le vostre orecchie la bizzarra voce di Costanzo di questi giorni.

.@fabfazio: "È difficile essere il capo di Maria De Filippi?"

Maria De Filippi: "No è facilissimo!"

Maurizio Costanzo: "No è impossibile! Maurizio Costanzo e Maria De Filippi a #CTCF pic.twitter.com/FyCDjVyH31 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 27, 2022

La presenza di Maurizio Costanzo in trasmissione è stata l’occasione per celebrare i 40 anni del Maurizio Costanzo Show. Ma non solo. Nel corso della chiacchierata con Fabio Fazio, Maurizio Costanzo ha anche avuto modo di ricordare ai telespettatori il ritorno del suo storico talk show, in programma su Canale 5 a partire da aprile. E Fazio, tra le altre cose, potrebbe essere uno degli ospiti d’onore. Proprio a Che tempo che fa, infatti, è arrivato al conduttore Rai l’invito da parte di Costanzo. “Facciamo il collegamento e ti faccio rivedere quando facevi le imitazioni” ha detto Costanzo a Fazio.

L’intervista a Che tempo che fa, in ogni caso, è stata l’occasione per Maurizio Costanzo di parlare anche del rapporto con la moglie. Come era stato anticipato nelle scorse ore, anche Maria De Filippi è stata ospite (a distanza) di Fazio, al quale va detto ha raccontato un po’ sempre le stesse cose. Come si sono conosciuti, la sua passione per il cibo (e il gelato in particolare) eccetera eccetera. Ma c’è di più.

Fra un battibecco e l’altro (la De Filippi ha tenuto a punzecchiare il marito sul fatto che essere il capo di Maria De Filippi “è facilissimo” e ha sottolineato che viene perennemente sgridata) Costanzo ha avuto per la moglie anche parole particolarmente toccanti. “Stiamo insieme da 27 anni. Dicevo che volevo trovare la donna nella mano della quale morire, e l’ho trovata” ha dichiarato Costanzo.