Achille Lauro a Sanremo, la canzone Rolls Royce è un plagio? Spunta una diffida

Sanremo 2019: la canzone di Achille Lauro è copiata? Bufera su Rolls Royce

Nuova polemica per Achille Lauro al Festival di Sanremo 2019. Il trapper è stato accusato di plagio per la canzone presentata all’Ariston: Rolls Royce. A quanto pare il brano sarebbe troppo simile a Delicata-mente degli Enter, che hanno presentato il pezzo a Sanremo D.O.C. nel 2014 e lo hanno regolarmente registrato alla SIAE. La band tramite un post su Facebook ha puntato il dito contro il collega. Non solo: il gruppo di Sabaudia è già passato alle vie legali. Come fa sapere Latina Quotidiano, il legale degli Enter ha inviato una diffida a Lauro, una a Claudio Baglioni, che ha selezionato Rolls Royce in qualità di direttore artistico, e una alla casa discografica Sony.

Non è la prima volta che Achille Lauro viene accusato di plagio

Prima degli Enter, Achille Lauro è stato accusato da Frankie Hi Nrg di aver copiato la canzone 1979 degli Smashing Pumpkins. Il rapper si è era così difeso: ““Questa cosa me la hanno detta poco fa e devo dire che sono quasi contento perché essere paragonato agli Smashing Pumpkins è un onore per me. Questo pezzo in realtà prende ispirazione da altro: da Elvis, da Twist and shout dei Beatles, ma sono contento di essere paragonato agli Smashing Pumpkins”.

Achille Lauro e le accuse di Striscia la notizia

Oltre alle accuse di plagio, in questi giorni a Sanremo Achille Lauro è stato preso di mira anche da Striscia la notizia. Secondo il tg satirico di Antonio Ricci la canzone Rolls Royce è un inno all’ecstasy, tanto che al musicista è stato addirittura recapitato un tapiro d’oro.