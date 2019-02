Achille Lauro Rolls Royce: la canzone di Sanremo è un plagio? La replica

Achille Lauro: la canzone Rolls Royce è copiata? Accuse di plagio a Sanremo 2019

Non c’è Festival di Sanremo senza un’accusa di plagio. Questa volta è finito al centro delle polemiche Achille Lauro, rapper e trapper alla sua prima esperienza sanremese. Secondo una segnalazione su Twitter di Frankie Hi Nrg, la canzone Rolls Royce (che ha già conquistato pubblico e critica) sarebbe troppo simile a 1979, brano degli Smashing Pumpkins uscito nel 1995.

La replica di Achille Lauro sull’accusa di plagio

“Questa cosa me la hanno detta poco fa e devo dire che sono quasi contento perché essere paragonato agli Smashing Pumpkins è un onore per me. Questo pezzo in realtà prende ispirazione da altro: da Elvis, da Twist and shout dei Beatles, ma sono contento di essere paragonato agli Smashing Pumpkins”, ha replicato Achille Lauro a Adnkronos. “Per me Sanremo non è una gara, è una mostra. La mia vittoria è essere giudicato bene dalle persone che capiscono di musica, i critici, i giornalisti importanti, le radio e tutte le persone che hanno fatto la storia della musica e della discografia”, ha aggiunto l’artista romano, con un passato tormentato fatto di droga e prigione.

Achille Lauro e Smashing Pumpkins a confronto

Di seguito le due canzoni a confronto: