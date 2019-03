Achille Lauro dopo le polemiche a Sanremo scrive ai giornalisti: “Basta distanze”

Achille Lauro dopo le polemiche scrive ai giornalisti: “Eliminiamo la distanza tra me e voi”

“Ciao carissimi, ho chiesto di scrivere questo comunicato personalmente per eliminare la distanza tra me e voi”. Inizia così lo speciale messaggio ai giornalisti di Achille Lauro, che ha deciso di scrivere di suo pugno il comunicato per annunciare l’uscita del nuovo disco intitolato 1969. In seguito alle polemiche che lo hanno travolto al Festival di Sanremo 2019, l’artista romano ha voluto ringraziare i giornalisti per il loro sostegno: “Dopo tutto quello che è successo in questo mese, ci tenevo particolarmente a ringraziarvi”, afferma in tutta sincerità, ricordando che “Sanremo”, dove ha partecipato per la prima volta assoluta come Big con il brano Rolls Royce, è stata “un’esperienza incredibile” e che “il vostro appoggio è stato determinante”.

Achilla Lauro sul nuovo disco: “Sogno di fare musica senza tempo”

Achille Lauro, al secolo Lauro De Marinis, si riferisce all’apprezzamento nei confronti del suo brano e al sostegno ricevuto dopo che la canzone sanremese è stata definita come un inno all’ecstasy. Il rapper scrive ai giornalisti anche per informarli direttamente dell’imminente uscita del suo nuovo lavoro discografico: “Era tempo che lavoravo a questo nuovo genere, che prende dal passato e cerca di guardare al futuro. Il vostro apprezzamento e l’interessamento da parte di un pubblico più vasto, mi ha permesso di provare a dare poco peso a quello che dicevano su di me e a sognare di fare musica senza tempo”. Lauro, inoltre, rivela di essersi “chiuso in studio 20 ore al giorno” per preparare il nuovo progetto discografico che vedrà la luce il prossimo 12 aprile.

Achille Lauro futuro giudice a X Factor?

Achille Lauro dopo il debutto a Sanremo 2019 potrebbe tornare a breve sul piccolo schermo. In pole position fino a pochi giorni fa per il ruolo di Coach a The Voice Of Italy, che ormai ha ufficializzato il cast di giudici, sembra che l’interprete di Rolls Royce potrebbe fare capolino ad X Factor. Fonti a lui vicine, infatti, avrebbero fatto sapere che il talent show di casa Sky gli starebbe facendo la corte per averlo come giudice. Dopo la tempra dimostrata, tenendo testa ai suoi detrattori, ed il riuscitissimo duetto sul palco del Teatro Ariston con il re dei giudici Morgan, Achille Lauro ha buone possibilità di farcela. D’altronde nell’ultima edizione affiancò anche Mara Maionchi nella scelta dei talenti per formare il suo team. Staremo a vedere cosa succederà.