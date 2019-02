Achille Lauro, polemiche per Rolls Royce: Shade difende il rapper

Achille Lauro nella bufera per il brano Rolls Royce: Shade prende le sue difese

Non si placano le polemiche sulla canzone Rolls Royce che Achille Lauro ha presentato al Festival di Sanremo 2019. Il rapper è stato duramente criticato, soprattutto dopo alcuni servizi di Striscia la Notizia. Secondo il programma, il testo del brano farebbe riferimento all’ecstasy. Achille, più volte, ha fatto delle precisazioni al riguardo. Il cantante, ha, infatti, risposto al grande dubbio riguardante la canzone in questione rivelando che il titolo si riferisce all’omonima automobile. A prendere le sue difese ci hanno pensato in molti, tra cui anche Morgan. Ma non solo, ecco che rispondendo a una domanda su Instagram, anche il collega Shede decide di difendere il brano presentato da Achille a Sanremo. Sembra proprio che il cantante, che ha duettato con Federica Carta sul palco dell’Ariston con Senza farlo apposta, sia convinto che le accuse del noto programma di Antonio Ricci siano di basso livello. Secondo Vito Ventura, dunque, la canzone di Achille non farebbe alcun riferimento all’ecstasy.

Striscia la Notizia, critiche al brano di Achille Lauro: Shade dice la sua

Ma non solo, Shade si lascia andare, prendendo le difese del collega, criticando il noto programma Mediaset: “Non si addice a un programma storico come Striscia”. In particolare, il rapper è convinto che sia nato “un accanimento mediatico insulso e di basso livello”, che non dovrebbe avere nulla a che fare con il programma ideato da Ricci. Il cantante sembra essere convinto del fatto che la trasmissione “cercando di far sfigurare Achille” stia facendo “sfigurare loro stessi”. Parole molto forti quelle di Shade, che sceglie di appoggiare il collega, viste le tante critiche. Il rapper, dopo Morgan, prende ufficialmente le parti di Lauro. Nel frattempo, sulla 69esima edizione del Festival continuano a piovere critiche, polemiche e accuse.

Shade e Federica Carta: soddisfazioni dopo il Festival di Sanremo 2019

Intanto, Shade si gode il grande successo che ha conquistato insieme a Federica durante questa edizione di Sanremo. Il rapper condivide con i suoi fan tutte le soddisfazioni che sta provando in questi giorni. Questa mattina ha fatto loro sapere che nella Top 50 di Spotify il brano Senza farlo apposta continua a restare tra le prime fila, ovvero al quarto posto.