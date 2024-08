Achille Costacurta ostenta diamanti. È bufera web contro i genitori

Non c’è pace per Martina Colombari e “Billy” Costacurta. La causa delle loro sofferenze continua ad essere il loro unico figlio. Achille si gode l’estate tra vacanze e giornate a Milano, mentre il web continua a mettere bocca su quella che sembra essere la vita “spericolata” del rampollo di casa Costacurta. Stavolta però, non c’è solidarietà per la famiglia: i social hanno attaccato i genitori del ragazzo.

Da quando è tornato sui social – più precisamente su TikTok – Achille non fa altro che pubblicare video che fanno parlare di sé. Lo abbiamo visto con i contenuti che vedevano protagonisti i genitori, e soprattutto con il video in cui faceva riferimento agli incontri con il suo avvocato.

Nonostante questo, le acque sembravano essersi calmate dopo che suo padre nelle scorse settimane era intervenuto sulla questione. L’ex calciatore aveva affermato di essere un padre presente per suo figlio, sempre al suo fianco, anche nei momenti più bui.

Il video con la dentiera diamantata

Ci ha però pensato Achille ha far tornare i riflettori sul caso. Pochi giorni fa ha infatti pubblicato l’ennesimo TikTok controverso. Nel video, il giovane si mostra in compagnia di un fantomatico gioielliere, intento a impiantargli una dentiera lussuosa. Si tratta di un apparecchio tempestato da veri e propri diamanti, che chiaramente appare come molto costoso.

Così, fin da subito, nei commenti sotto il post ci si è chiesti dove il Costacurta JR avesse rimediato i soldi per potersi permettere un impianto del genere. Poi, la notizia è stata ripresa da varie testate online, fino ad essere commentata anche su altri social, tra cui X.

Il web contro Martina Colombari e “Billy” Costacurta

Ed è stato proprio quando il video è arrivato sull’ex Twitter, che il web si è scagliato contro Martina Colombari e “Billy” Costacurta.

A differenza del passato infatti, stavolta gli utenti hanno attaccato i genitori di Achille, colpevoli – secondo quanto scritto – di finanziare le follie del figlio. Così, in molti si sono chiesti quale sia il motivo che porta la coppia ad assecondare questo stile di vita:

Ok, ma i genitori perché gli passano i soldi a questo ragazzo problematico? Dubito che se li guadagni da solo.

C’è anche qualcuno che specifica quale dovrebbe essere l’atteggiamento corretto che i genitori dovrebbero applicare in questi casi:

Se Billy e la Marti Colombari tagliassero minimamente i fondi, avrebbe già meno problemi.

Qualcun altro invece si chiede cosa abbia fatto di male questa famiglia per meritarsi tutto questo. Altri ancora, fanno notare l’eccessiva ostentazione della ricchezza, a discapito di molte altre situazioni di povertà che esistono nel mondo… effettivamente, non hanno tutti torti.

In ogni caso però, giudicare le scelte di una famiglia, senza sapere ciò che accade tra le quattro mura della loro casa, appare decisamente eccessivo.

Potrebbero essere infatti numerose le ragioni per cui, nonostante tutto, Colombari e Costacurta continuano a mostrarsi sempre vicini al piccolo di casa. In primis, il fatto che, semplicemente, si parla di loro figlio.

Inoltre, è molto probabile che i genitori di Achille stiano già facendo di tutto per fargli mettere la testa a posto, vista anche la sofferenza che hanno provato in passato. Il percorso verso cambiamento però, sembra essere ancora lungo.