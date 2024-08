Costacurta rompe il silenzio sul figlio, Colombari svela la sua dieta

Martina Colombari ha 49 anni e un fisico da fare invidia. Intervistata dal settimanale 7-Sette, ha spiegato dettagliatamente in che modo riesce a mantenersi in forma. Allacciate le cinture perché dietro a cotanta bellezza c’è un mondo, tanta costanza, sacrificio e parecchia attenzione. L’ex Miss Italia non è una fanatica dell’estetica. Lo è piuttosto della salute. Il suo obbiettivo è quello di vivere il più a lungo possibile e di stare bene.

“Non voglio immaginare il mio essere anziana in una Rsa dove non capisco, dove non riesco a muovermi, dove sono costretta ad avere sempre una persona che mi accudisce. Ovvio che poi le malattie possono arrivare. Però io devo fare di tutto”, ha spiegato a 7-Sette. Nel concreto che cosa fa? In che modo si prende cura del suo corpo? Ed è qui che la Colombari inizia a snocciolare una serie di informazioni talmente dettagliate che sembra di stare ad ascoltare una dottoressa.

Il primo consiglio che dà è quello di fare un test del Dna che è il “libretto delle istruzioni della nostra macchina, del nostro corpo, e da lì sapremmo benissimo che cosa è utile, che cosa devi mangiare e integrare, e che cosa devi evitare”. Quindi è scesa nel dettaglio in merito a quel che lei ha deciso di fare: “Ho fatto il test dell’epigenetica perché il Dna è quello che tu hai geneticamente, ma l’epigenetica è come tu il tuo corpo e il tuo organismo reagiscono all’ambiente in cui vivono, dall’inquinamento, agli alimenti, a quello che respiri… Noi sottovalutiamo tutti questi test”.

Dopo aver ricevuto gli esiti degli esami, l’ex Miss Italia ha scoperto che ha una glicemia da tenere d’occhio. Per questo sta attenta a una serie di alimenti. Inoltre ha saputo di avere un problema collegato al fegato. Quale di preciso? Il suo organismo non produce glutatione che è una sostanza che serve per detossinare. Spazio poi alla dieta mima digiuno:

“Cerco di mangiare sano in base a ciò che mi fa bene e ciò che assimilo perché la frase non è: noi siamo quello che mangiamo. La frase è: noi siamo quello che assimiliamo. Io non faccio una dieta, io ho uno stile, un regime alimentare. Forse il mima digiuno serve per ripristinare le cellule e andare a sanare quelle che si sono ammalate. Perché c’è stato un periodo in cui i miei esami erano un po’ sballati, allora il professor Damiano Galimberti, che mi segue soprattutto nell’aspetto dell’integrazione e del dna, mi ha fatto fare una settimana di mima digiuno, ma non quelle diete che compri in farmacia oppure online. No, devi lavorare un po’ come un sarto, non puoi beccare le diete su Instagram”.

Martina Colombari: ritocchini ed interventi chirurgici

La Colombari fa anche l’ozonoterapia e l’infusione, spiegando che le piace perché è una rigenerazione cellulare che rafforza il sistema immunitario.

Nel corso dell’intervista ha anche parlato dei ritocchini estetici. Quando le è stato domandato se si fosse rifatta altro, a parte il seno, ha risposto così:

“No, assolutamente no. Non sono contraria, però non vedi mai interventi migliorativi, vedi sempre qualcosa che degenera un volto e quindi non vedo perché andarlo a peggiorare. Io faccio le vitamine, cose non profonde anche perché se inizio a farlo a 50 anni, a 70 cosa faccio? Cambiano i connotati senza restituirti la bellezza che avevi, ma soprattutto diventi standard e io ho sempre odiato l’omologazione. Non risulto neanche molto simpatica, lo so”.

Billy Costacurta: le parole sul figlio Achille

Nelle ultime settimane, Martina Colombari e il marito Billy Costacurta sono finiti più volte ad essere discussi dalla cronaca italiana per via delle bravate del loro figlio Achille. Nelle scorse ore, l’ex calciatore del Milan ha parlato per la prima volta del giovane da quando sono scoppiati attorno a lui una serie di scandali.

“Mio figlio – ha spiegato Costacurta a Stories di SkyTg24 – è molto ammirato dalla mia pazienza, mi riconosco questa dote che mi ha aiutato anche a superare momenti difficili. E ho veramente tenuto compagnia ad Achille, non potrà mai dire che non sono stato presente. Vedo che insieme a mio figlio c’è quasi una generazione di adolescenti che fanno molta fatica e vorrei cercare di aiutarli. Hanno bisogno di una mano e forse noi adulti ce ne stiamo fregando un pochino troppo”.

L’ex stella del Milan ha anche parlato della moglie, ricordando come l’ha conosciuta: “C’era una fila, ma io sono stato sempre bravo nell’anticipo. A quel tempo faceva le sfilate e chiamai direttamente Giorgio Armani per avere un posto in prima fila. Dopo la sfilata c’era un after party allora mi feci invitare anche lì, la corteggiai a quella festa e da lì nacque tutto”.