Achille Costacurta lascia l’Italia? La decisione di Martina Colombari

Achille Costacurta sempre più fuori controllo. Da tempo si parla delle numerose ribellioni del giovane ma, nelle ultime settimane, ha superato ogni limite. Prima, ha pubblicato storie che lo vedevano in possesso di stupefacenti, per poi passare ad insultare sua madre Martina Colombari sotto i suoi post Instagram con frasi a dir poco offensive. Da lì, Achille e i genitori sono scomparsi per alcuni giorni dai social. La conduttrice si è rifugiata tra le montagne, passando alcuni giorni di vacanza per poter staccare la mente. Successivamente, Achille è tornato a mostrarsi pubblicamente, senza però cambiare il suo atteggiamento.

Difatti, il giovane Costacurta ha pubblicato diversi video su TikTok ironizzando sulle polemiche che lo hanno coinvolto. Ad esempio, ha scherzato sul dover discutere dei suoi reati col suo avvocato o ha coinvolto in un video anche i suoi genitori, riferendosi a loro come “sugar daddy” o “sugar mummy”. Recentemente, ha anche deciso di impiantarsi una dentiera lussuosa, mostrando il tutto sui social e venendo sommerso dalle critiche. Di fronte a tutto ciò, in tanti hanno mostrato solidarietà ai genitori, chiedendosi cosa possano fare per riuscire a gestire il 19enne.

Il padre, Billy Costacurta, è intervenuto sulla questione, affermando solamente di poter dire di essere un padre molto presente e di essere sempre stato al fianco del figlio, anche nei momenti più bui. Fino ad ora, invece, Martina Colombari non si è espressa pubblicamente, sebbene abbia scritto diverse frasi su Instagram interpretate dai seguaci come riferimenti alla sua situazione familiare. Ad ogni modo, stando a quanto svelato da Alessandro Rosica, sembra che i genitori stiano pensando di prendere una decisione drastica con Achille.

L’esperto di gossip ha infatti rivelato che la showgirl starebbe pensando di mandare il figlio per qualche mese in Colombia o in Brasile, dunque dall’altra parte del mondo. Recentemente, Achille ha pubblicato anche una foto con la bandiera del Brasile. A quanto pare, la situazione sarebbe così sfuggita di mano che pare che i genitori stiano considerando allontanarlo dall’Italia per un periodo. Ad ogni modo, è giusto sottolineare che si tratta solamente d’indiscrezioni da prendere con le pinze e che non c’è ancora nessuna conferma riguardo queste voci. Non resta che attendere per capire come andrà a finire questa storia.