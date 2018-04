Vuoi scommettere: Michelle Hunziker punta tutto su Maria De Filippi

Vuoi scosmettere: Maria De Filippi ospite della prima puntata del programma di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker come probabilmente molti già sanno, è pronta a tornare in televisione con un nuovo programma televisivo. Si tratta della trasmissione Vuoi scommettere in cui la moglie di Tomaso Trussardi sarà affiancata da un’inviata d’eccezione, la figlia Aurora Ramazzotti. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, tuttavia, Michelle sembrerebbe intenzionata a puntare tutto su un ospite d’onore nella prima puntata. Si tratta di Maria De Filippi, ribattezzata dai suoi fan Queen Mary, la regina della televisione italiana.

Michelle Hunziker arruola Maria De Filippi: la conduttrice di Uomini e Donne a Vuoi scommettere

La notizia dell’ospitata di Maria De Filippi a Vuoi scommettere è stata resa nota oggi dal settimanale di Alfonso Signorini. “Colpaccio per Vuoi Scommettere, il nuovo programma condotto da Michelle Hunziker e sua figlia Aurora Ramazzotti” è stato scritto infatti nella rubrica settimanale Chicche di Gossip. “Nella prima puntata della trasmissione” infatti “Sarà ospite Maria De Filippi”. Il giornale, dunque, pur non citando la fonte ufficiale, ha praticamente in questo modo dato per scontato la notizia. Tutto, perciò, sarebbe stato già deciso.

Aurora Ramazzotti lascia Sky per mamma Michelle: la figlia di Eros sbarca a Mediaset per un nuovo progetto televisivo

Dall’addio di Aurora Ramazzotti a Sky ne avevamo già parlato qualche settimana fa (clicca qui per maggiori approfondimenti). Adesso, però, il suo arrivo a Mediaset è ufficiale e tutto sembra pronto per il suo debutto. A Vuoi scommettere, infatti, Aurora affiancherà la mamma Michelle Hunziker, portando in TV la complicità che sul web tanto piace ai loro followers. Fino ad ora la ragazza ha sempre svolto egregiamente il suo lavoro a X Factor ma adesso, tuttavia, fare il paragone con la madre sembra sia già per molti inevitabile. Riuscirà la figlia di Eros Ramazzotti a reggere il confronto? Staremo a vedere.