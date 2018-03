Vestito Belen e Cecilia Rodriguez a Verissimo: marca e prezzo

Verissimo sabato 31 marzo 2018: di che marca è il pantalone e la camicia di Belen Rodriguez; di che marca è il vestito di jeans di Cecilia Rodriguez

Belen e Cecilia Rodriguez sanno sempre come lasciare il segno. Da anni sono indiscusse regine di stile e gli outfit sfoggiati nell’ultima intervista a Verissimo non sono passati inosservati. Belen si è presentata nel salotto di Silvia Toffanin con un pantalone rosa cipria e una blusa abbinata, mentre la sorella Cecilia ha optato per un particolare vestito di jeans. Marca e prezzo dei vestiti delle sorelle argentine? Gossipetv lo ha scoperto solo per voi!

Belen vestito Verissimo: l’outfit è firmato Elisabetta Franchi

Per la nuova intervista a Verissimo, Belen Rodriguez ha scelto di indossare un completo firmato Elisabetta Franchi. Non è la prima volta che la showgirl argentina sceglie la stilista emiliana: anche nell’ospitata a C’è posta per te ha indossato un abito di questo marchio. Nel salotto di Silvia Toffanin ha optato per un pantalone aderente a vita alta color rosa cipria e una blusa della stessa tonalità. Il completo fa parte della collezione primavera-estate 2018 di Elisabetta Franchi. Il prezzo? La blusa costa 240 euro mentre il pantalone 160 euro.

Cecilia Rodriguez: il vestito di jeans a Verissimo è di Foreverunique

Per l’ospitata a Verissimo con tutta la famiglia Rodriguez, Cecilia ha optato per un vestito di jeans stravagante e primaverile. Si tratta di un capo di Foreverunique, brand inglese ancora poco conosciuto nel nostro paese. L’abito costa 250 sterline, ovvero 280 euro.