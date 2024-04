Chiara Ferragni, l’iconica borsa piccione: significato e quanto costa

L’influencer Chiara Ferragni ha mostrato nelle storie Instagram del suo profilo ufficiale una borsa dalla forma alquanto singolare. L’oggetto ha difatti le sembianze di un piccione! Precedentemente l’accessorio è stato scelto anche da Emma Marrone che l’aveva indossato ad un party a Sanremo. Scopriamo insieme quanto costa ed il suo significato.

Anche l’influencer Chiara Ferragni ha ceduto al fascino della borsa a forma di piccione che andava in voga già qualche anno fa. A qualcuno potrebbe risultare abbastanza familiare in quanto anche la cantante Emma Marrone l’aveva sfoggiata in occasione del festival di Sanremo durante un party. Nello specifico si tratta della Pigeon Clutch, che costa ben 690 euro. E’ una borsetta, più precisamente una pochette, da portare in mano dalla forma di un piccione, con apertura laterale proprio in corrispondenza dell’ala del volatile. Viste le dimensioni molto ridotte è possibile introdurvi solo pochi oggetti.

L’oggetto è apparso per la prima volta in passerella in occasione della sfilata Autunno/Inverno 2022-23 del marchio che l’ha prodotto, tuttavia è diventato noto solo grazie alla serie tv Sex and the City dove veniva sfoggiato dalla protagonista Carrie Bradshaw, personaggio interpretato dall’attrice Sarah Jessika Parker.

Il significato della borsa

La borsa, oltre che ad una forma molto particolare, ha anche un significato profondo. Vuole difatti simboleggiare la libertà e la fuga dalla realtà, oltre che un parallelismo con la fugacità della moda stessa. E’ stato scelto proprio il piccione in quanto è un uccello che è molto presente nelle piazze cittadine. Di conseguenza era il volatile più adatto a rappresentare il desiderio di fuga e di non essere chiusi in una gabbia.

Di seguito una foto della borsa, precisamente quella condivisa da Chiara Ferragni nelle storie di InstEagram:

Come si può vedere l’influencer ha deciso di abbinare il singolare accessorio ad un abitino nero. Alle mani dei guanti sempre scuri. La borsetta aggiunge così un tocco di colore al look total black. Emma Marrone, invece, aveva abbinato la stravagante pochette ad un abito corto bianco con sopra una giacca di pelle nera.