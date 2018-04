Verissimo, tutti gli ospiti di sabato 7 aprile 2018: c’è anche la Panicucci

Federica Panicucci ospite a Verissimo sabato 7 aprile 2018

Ci sarà anche Federica Panicucci tra gli ospiti della prossima puntata di Verissimo di sabato 7 aprile 2018. Stando alle anticipazioni, nel nuovo appuntamento col programma di Canale5 Silvia Toffanin intervisterà la conduttrice di Mattino5 chiedendole tutti gli aggiornamenti del caso sulla sua vita privata. Da splendida cinquantenne, la Panicucci parlerà per la prima volta dei recenti cambiamenti avvenuti nella sua vita. Sembra che il suo nuovo compagno sia Marco Bacini. L’imprenditore sarebbe arrivato “nel cuore” della presentatrice dopo che i media hanno parlato della separazione tra lei e Dj Mario Fargetta. Ma chissà se la Panicucci troverà o no anche la voglia di fare chiarezza sulle polemiche che l’hanno recentemente riguardata: dalla pausa estiva di Mattino5 per lasciare spazio al programma sui Mondiali, al recente sfogo contro Francesco Vecchi, passando per la sempre-verde baruffa a distanza con Barbara D’Urso. Vedremo.

Verissimo: tutti gli altri ospiti di sabato 7 aprile 2018

Oltre Federica Panicucci, nella puntata di Verissimo di sabato 7 aprile 2018 saranno anche ospiti Claudio Amendola, Lorella Cuccarini con Giampiero Ingrassia e i volti de L’Isola dei Famosi. Su Canale5 Amendola parlerà per la prima volta dell’infarto che ha avuto lo scorso settembre e della sua nuova vita insieme alla moglie Francesca Neri. Lorella Cuccarini, invece, tornerà in studio da Silvia Toffanin insieme a Giampiero Ingrassia. I due ritornano a teatro dopo ben 21 anni. Dopo “Grease”, stavolta sono i protagonisti di “Non mi hai detto più ti amo”, un nuovo spettacolo che parla di coppia e di famiglia. Infine, questo sabato a Verissimo in studio saranno presenti anche Franco Terlizzi, che spiegherà ai telespettatori i (veri) motivi del suo addio prematuro al programma di Canale5, e Simone Barbato, recentemente eliminato dal reality.

Dove seguire la nuova puntata di Verissimo 2018

L’appuntamento con la nuova puntata di Verissimo 2018 è dunque fissato per le ore 16.10 di domani, sabato 7 aprile, nel pomeriggio di Canale5. In alternativa, il programma si può vedere anche in live streaming su www.mediaset.it/canale5 o, in un secondo momento, in streaming on demand su: www.video.mediaset.it/programma/verissimo/archivio-video.shtml.