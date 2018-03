Verissimo, Silvia Toffanin si svela: i segreto sugli ospiti e le prossime sorprese

Silvia Toffanin si è lasciata andare ad alcune importanti dichiarazioni su Verissimo. La nota conduttrice ha infatti rivelato alcuni segreti della sua trasmissione e non solo. La bellissima donna ha infatti avuto modo di parlare di alcuni particolari dettagli nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Tra le tante cose svelate, la presentatrice ha anche avuto alcune parole nei confronti degli ospiti accolti in studio nel corso di questi ultimi mesi. Tra lacrime e risate, la Toffanin continua a raccogliere grandi risultati, tant’è che il suo pubblico non fa altro che crescere. In questa nuova stagione sta infatti ottenendo ottimi risultati.

Silvia Toffanin, nuove rivelazioni su Verissimo: i retroscena sugli ospiti

Silvia Toffanin ha rivelato alcuni particolari dettagli sui suoi ospiti. Il segreto della conduttrice è quello di forzare mai la mano e di cercare di far sentire a proprio agio ogni ospite. Tra i tanti retroscena rivelato, infatti, la donna ha dichiarato: “Proprio per Romina Power, ad esempio, avevamo pronto un filmato sul suo amore con Al Bano, ma durante l’intervista le ho chiesto se le faceva piacere vederlo, in caso contrario sarei stata pronta a sacrificarlo.” Le interviste della Toffanin passano da momenti un po’ più serie e commoventi ad alcuni ricchi di risate. Tra tutte le persone invitate in studio, alcune in particolare l’hanno sorpresa nel vero senso della parola. “Mi sono commossa di fronte alla forza d’animo con cui Nadia Toffa ha raccontato il suo periodo difficile. Anche l’incontro con Rudy Zerbi è stato davvero toccante […].”

Verissimo, Silvia Toffanin: prossimi ospiti in studio

A quanto pare, Silvia si diverte davvero molto nell’intervistare i suoi vari ospiti nello studio di Verissimo. La conduttrice ha anche rivelato in grande anteprima i prossimi ospiti. A quanto pare, sono attesi Carlo Cracco, Fabio De Luigi, Patty Pravo, Silvio Muccino ed infine Emma. Entro la fine della stagione ci sarà anche una nuova speciale puntata dedicata solo all’Isola dei Famosi.