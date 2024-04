Verissimo, Alessandro e Maria Teresa: studio ride, Toffanin zittisce

Nella puntata di Verissimo andata in onda oggi 21 aprile su Canale 5, tra i tanti ospiti portati in studio dalla conduttrice Silvia Toffanin ci sono stati anche due ex protagonisti del dating show Uomini e Donne: Maria Teresa Paniccia ed Alessandro Rauca. I due si sono conosciuti in trasmissione e da allora sono innamoratissimi. Durante l’intervista un aneddoto raccontato da lei ha suscitato le risate del pubblico, portando la conduttrice a spazientirsi.

Maria Teresa Paniccia, 76 anni, e Alessandro Rauca, quasi 94, sono stati due grandi protagonisti di Uomini e Donne. La coppia si è conosciuta all’interno della trasmissione condotta da Maria De Filippi e si è innamorata. Da allora la loro storia continua e Silvia Toffanin li ha voluti a Verissimo come dimostrazione che l’amore non ha età. Durante la lunga intervista hanno ripercorso ogni tappa della loro relazione, dal primo appuntamento fino ad oggi. In particolare un dettaglio raccontato da Maria Teresa ha suscitato le risate dello studio, provocando una reazione immediata da parte di Toffanin.

La conduttrice ha difatti zittito prontamente il pubblico, invitandolo a non ridere, dopo che questo aveva mostrato ilarità davanti ad un evento in realtà tragico. Paniccia ha raccontato di come i suoi precedenti uomini siano tutti morti, il primo marito dopo quarantacinque anni di matrimonio ed il secondo compagno dopo sette anni di relazione. Nulla di spiritoso dunque, ma che in qualche modo ha divertito lo studio. Possibile che quest’ultimo abbia reagito in questo modo per i numerosi tentativi, non andati a segno, da parte di Alessandro di impedire a Maria Teresa di raccontare l’accaduto o perché ci ha letto qualcosa di scaramantico.

I due hanno poi parlato a lungo della loro storia d’amore nata a Uomini e Donne, soffermandosi in particolar modo sul loro primo appuntamento. A riguardo Rauca ha raccontato un aneddoto divertente sul cibo che gli è stato servito quel giorno. Al momento del pasto, difatti, i due si sono ritrovati sul tavolo un piatto enorme con al centro una coppetta al cui interno c’era un’unica cozza. Un’amara sorpresa per gli ex protagonisti di Uomini e Donne che pensavano di gustare un ricco e gustoso piatto.