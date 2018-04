Sabrina Ferilli presenta Storie del genere, il nuovo programma di Rai3

È Sabrina Ferilli la conduttrice scelta per Storie del genere, il nuovo programma di Rai3 in onda dal prossimo 26 aprile 2018. La Ferilli presenta così in un promo la nuova trasmissione del servizio pubblico: “Maschi e femmine nati nel corpo sbagliato. Sono storie quotidiane di vita, diverse. Comunque storie, con dietro esseri umani che chiedono rispetto ed accoglienza“. Queste le parole le pronunciate in un filmato in rotazione in questi giorni sulle reti RAI. Compito della popolare attrice romana è quello di raccontare i protagonisti delle varie puntate, anche attraverso interviste intime ed analitiche. L’obiettivo del programma è ricostruire il percorso di chi, grazie a psicologi, medici e al sostegno della famiglia, è riuscito ad appropriarsi della propria identità affrontando la disforia di genere con l’iter psicologico, quello ormonale e, in alcuni casi, anche l’intervento chirurgico. Nel racconto viene descritto anche l’impegno del SAIFIP, il servizio di adeguamento dell’identità fisica e psichica dell’ospedale San Camillo – Forlanini di Roma.

Storie del genere: protagonisti prima puntata di giovedì 26 aprile 2018

Questi i protagonisti della prima puntata di Storie del genere, la cui messa in onda è prevista su Rai3 dalle ore 23.30 circa di questo giovedì, 26 aprile 2018. A raccontarsi a Sabrina Ferilli sono Daniela, Elisa e Francesco. Daniela, nata Maurizio, oggi ha 62 anni e la sua storia è fatta anche del ruolo di marito e di padre. Elisa ha 27 anni ed è appena arrivata al SAIFIP. Francesco, nato Luna, a 29 anni ha da poco iniziato il percorso per “rinascere” finalmente maschio. In un breve video diffuso sulla pagina Facebook di Rai3, Elisa parla così davanti alle telecamere: “Anche se c’è la parola se$$uale, non c’entra nulla con il se$$o. C’entra con l’anima. La prima persona che si è accorta che io fossi transe$$uale sono io“. Nelle prossime puntate spazio anche al racconto di Maikol e Nicolò, nati rispettivamente Masha e Gaia.

Rai3: numero di puntate di Storie del Genere

Il numero delle puntate di Storie del genere è pari a otto. La collocazione scelta per il nuovo programma di Rai3, che vede il ritorno in tv di Sabrina Ferilli e Giampaolo Marconato impegnato alla regia, è la seconda serata del giovedì. Oltre che in TV, la trasmissione si può vedere anche in live streaming su www.raiplay.it/diretta/rai3 (durante la messa in onda) e in streaming on demand su https://www.raiplay.it/programmi/storiedelgenere/ (dopo il passaggio della trasmissione RAI sul piccolo schermo). Di seguito:

Il promo di Storie del genere con Sabrina Ferilli e le prime video-anticipazioni sui protagonisti del nuovo programma di Rai3.

Storie del Genere "Sono maschi e femmine nati nel corpo sbagliato, sono transessuali. Storie quotidiane, storie di esseri umani che chiedono rispetto e accoglienza"Sabrina Ferilli presenta #StorieDelGenere, da giovedì in seconda serata su #Rai3. Gepostet von Rai3 am Montag, 23. April 2018