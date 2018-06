Sabrina Ferilli, il “no” dell’attrice a Maria De Filippi e la novità di Canale5

Tu sì que vales 2018, Sabrina Ferilli al posto di Mara Venier? Il “no” dell’attrice a Maria De Filippi

Maria De Filippi vorrebbe Sabrina Ferilli al posto di Mara Venier nella giuria di Tu sì que vales 2018, ma pare che la famosa attrice abbia già rifiutato. A scriverlo è il giornalista Alberto Dandolo su “Oggi”. Così si legge su “Dagospia” che cita il settimanale: “Tu sì que vales! tornerà in onda su Canale5 il prossimo autunno e dovrà fare a meno del giudice popolare Mara Venier, migrata in Rai. Chi prenderà il suo posto? Era circolata l’ipotesi, poi smentita, di Antonino Cannavacciuolo. Maria De Filippi lo avrebbe chiesto alla sua amica Sabrina Ferilli, 53, ma l’attrice ha dovuto declinare: ha già altri impegni“. Del resto, vista la popolarità l’attrice sarebbe stata un volto idoneo al sabato sera targato Fascino e Mediaset, dopo che già in passato ha dimostrato grande sintonia con la stessa De Filippi sia ad House Party che ad Amici.

Sabrina Ferilli protagonista de L’amore strappato, novità di Canale5

Rifiutato (a quanto pare) Tu sì que vales, un’altra novità lega Sabrina Ferilli a Canale5. In autunno, l’attrice sarà la protagonista della nuova fiction dal titolo L’amore strappato. Prodotta da Jeki Production e diretta dal regista Ricky Tognazzi, la serie ha una trama che si ispira ad una storia vera. Così recita la sinossi ufficiale diffusa da Mediaset: “Una madre disperata, coraggiosa e determinata si batterà contro il tempo e la burocrazia per ritrovare quella figlia che le hanno strappato e che, nel frattempo, è stata adottata da un’altra famiglia”. Le riprese delle tre puntate, in onda nella stagione tv 2018-2019, prenderanno il via ad inizio estate.

Sabrina Ferilli al posto di Mattino5

Intanto, mentre si parla de L’amore strappato Sabrina Ferilli “strappa” la fascia oraria di Mattino5 a Federica Panicucci. Il motivo? Beh, da lunedì 11 giugno 2018 Mediaset manderà in onda Rimbocchiamoci le maniche. Le puntate della serie con protagonista la bella attrice romana saranno trasmesse in replica al posto del programma, ufficialmente fermo per la pausa estiva.