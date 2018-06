Fiction Canale 5, le anticipazioni: Rosy Abate 2, L’isola di Pietro, La dottoressa Giò e tante altre ancora

Sono partite le riprese di moltissime nuove fiction prossimamente in onda, più precisamente sono sette i set aperti in quest’ultimo periodo. A rivelare i titoli e i nomi degli attori protagonisti è stato il nuovo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Il direttore di Canale 5 ha dichiarato di voler apportare alcune modifiche, cercando così di diversificare e unire la tradizione con l’innovazione. Quello del direttore fiction Mediaset Daniele Cesarano è un tentativo di tornare sui mercati internazionali, realizzando episodi di soli 50 minuti, trasmettendone poi due a sera. A quanto pare, la prossima stagione televisiva ci regalerà moltissime novità.

Rosy Abate 2, L’isola di Pietro e tutte le altre nuove fiction di Canale 5

Sono partite le riprese della seconda stagione di Rosy Abate. Amatissima dal pubblico italiani, la regina di Palermo sta per tornare con una seconda serie dedicato nuovamente e completamente a lei. Sono iniziati i lavoro anche per L’isola di Pietro 2 con Gianni Morandi, a cui si sono aggiunte Elisabetta Canalis e Lorella Cuccarini. Da non dimenticare La dottoressa Giò con Barbara d’Urso che torna ad indossare il camice dopo circa 20 anni. Ci sono poi in lavorazioni altre nuove fiction. Liar con Alessandro Preziosi e Greta Scarano sarà una versione italiana di una serie thriller anglo-statunitense. C’è poi Un bel luogo per morire con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti che, girato a Trieste, sarà un crime composto da circa quattro puntate.

Canale 5, le nuove fiction: tutti i titoli e le prime anticipazioni

Torna sul piccolo schermo italiano anche la spagnola Megan Montaner con Lontano da te, commedia romantica e a tratti fantasy. Ci sarà poi il ritorno di Sabrina Ferillli, protagonista indiscussa de L’amore strappato, fiction tratta da una storia vera in cui un uomo viene ingiustamente accusato di avere abusato della figlia.