Romina Power rifiuta l’invito della d’Urso: arriva la frecciatina di Barbara

Barbara d’Urso a Domenica Live: “Facciamo il 22% di share anche senza Romina Power”

Romina Power contro Barbara d’Urso. Durante l’intervista a Loredana Lecciso a Domenica Live, la conduttrice napoletana ha svelato che l’ex moglie di Albano Carrisi ha più volte rifiutato il suo invito a prendere parte alle sue trasmissioni pomeridiane. Una risposta che alla d’Urso non è andata molto giù (“Lei a me sta molto simpatica, non capisco perché la cosa non sia reciproca“) ma che non fa di certo perdere d’animo Barbarella. “Pazienza, vuol dire che faremo il famoso 22% di share senza Romina Power”, ha detto la dottoressa Giò. Una vera e propria frecciatina alla Power che ha rifiutato l’invito di Barbara ma non quello di altri programmi tv. Di recente è stata ospite ad Amici, a L’intervista di Maurizio Costanzo e in diversi programmi Rai.

Non è la prima volta che Barbara d’Urso parla di Romina Power

Non è la prima volta che Barbara d’Urso parla di una presunta antipatia di Romina Power nei suoi confronti. Qualche mese fa a Pomeriggio 5 aveva rivelato: “Io amo tantissimo Romina, anche se so che per lei non è così. Ma non fa nulla, certi amori possono essere unilaterali”. Non è chiaro il perché la Power continui a declinare ma è molto probabile che c’entri l’amicizia tra Barbara e Loredana Lecciso. Le due sono amiche da tempo e la pugliese è spesso ospite del salotto della d’Urso.

Romina Power contro i conduttori tv: c’entra anche la d’Urso?

Senza contare che ad Amici, Romina Power si è resa protagonista di un siparietto che ha fatto parecchio chiacchierare. La figlia di Tryon Power ha parlato di “conduttori venduti per vile denaro“: ce l’aveva anche con Barbara d’Urso?