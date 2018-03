Rita Dalla Chiesa ospite ad Amici 17: prima apparizione in tv dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi

Rita Dalla Chiesa interverrà ad Amici 17 e spenderà un ricordo per l’ex marito Fabrizio Frizzi. La conduttrice di Ieri, Oggi, Italiani sarà dunque ospite di Maria De Filippi nell’ultima puntata del pomeridiano del talent show di Canale 5. L’appuntamento è per domani, sabato 31 marzo, alle 14.10, come si legge su DavideMaggio.it. Il noto sito inoltre fa sapere che la puntata del programma è stata registrata ieri e l’intervento di Rita Dalla Chiesa è perciò già avvenuto. Domani la messa in onda. L’ex presentatrice di Forum, in un momento cruciale per i giovani allievi della scuola, cercherà di spiegare meglio chi era Fabrizio a pochi giorni dalla sua scomparsa.

Amici 17, Maria De Filippi invita Rita Dalla Chiesa: l’intervento della conduttrice di Ieri Oggi Italiani e il video su Fabrizio

Rita Dalla Chiesa, con l’ospitata ad Amici, tornerà sul piccolo schermo in una trasmissione per la prima volta dopo la morte dell’ex marito Frizzi, con cui mantenne sempre ottimi rapporti anche dopo la separazione. Si può immaginare che l’intervento della conduttrice sarà mirato a portare ricordi di chi, come lei, ha amato, frequentato e conosciuto nel privato Fabrizio. Nelle ultime ore, la Dalla Chiesa ha condiviso anche sulla sua pagina Facebook un video da brividi sull’ex marito. Il contributo mostra Frizzi mentre legge una poesia sulla speranza in tv. Il filmato risale a qualche anno fa.

Frizzi, la poesia da brividi sul profilo di Dalla Chiesa: “Per Stella e Lorenzo”

“Per Stella, Lorenzo (il nipote di Rita Dalla Chiesa, ndr) e tutti i bambini che hanno bisogno di credere nella luce di una candela – ha scritto la conduttrice – Grazie, Fabri“. L’ex moglie, dopo il silenzio per il forte e intenso dolore dei primissimi giorni dopo la scomparsa di Frizzi, pare ora voglia omaggiare il conduttore con ricordi e testimonianze. Tutti gesti che dimostrano quanto il legame che c’era ancora tra i due fosse di profondo rispetto e sconfinata stima, nonostante la fine del loro amore durato 12 anni.