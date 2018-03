Questo nostro amore 80: trama, cast, anticipazioni e numero di puntate

Questo nostro amore 80: quando andrà in onda?

La serie televisiva con Neri Marcorè e Anna Valle sta per tornare su Rai Uno. Questo nostro amore 80, infatti, andrà in onda in prima serata dal 1° aprile. A darne notizia sono stati gli attori della serie, che hanno annunciato la data ufficiale d’inizio sui loro profili social. La domenica torna ad essere, per una sera, la giornata dedicata alle fiction. Ricordiamo, infatti, che quest’anno Che tempo che fa ha preso il posto delle serie tv su Rai Uno. Dopo gli anni ’60 e gli anni ’70, ecco che la serie è giunta agli anni ’80. Cosa avranno riservato gli autori per questa terza stagione di Questo nostro amore diretta da Isabella Leoni? Cosa succederà nella vita dei protagonisti? Vittorio e Anna riusciranno finalmente a sposarsi? La storia d’amore tra Benedetta e Bernardo continuerà?

Questo nostro amore 80: il cast completo, conferme e new entry

Confermati tutti i protagonisti. Non sarebbe la stessa serie senza Neri Marcorè e Anna Valle nei panni di Vittorio e Anna, o senza Aurora Ruffino e Dario Aita che nella serie sono Benedetta e Bernardo. Tra le new entry, invece, Rosa Diletta Rossi e Neva Leoni, che molto probabilmente interpreterà la sorella più piccola di Benedetta, Clara. Su Instagram non mancano le foto con l’attrice vestita da punk insieme ad Aurora Ruffino. Ad interpretare Marina, invece, ci sarà Elena Ferrantini. Ritroveremo Manuela Ventura, Marzia Ubaldi e Nicola Rignanese.

Questo nostro amore 80: numero di puntate

La serie televisiva di successo ambientata a Torino ci racconterà ancora una volta i cambiamenti della società italiana, questa volta saranno protagonisti i colorati anni ’80, molto probabilmente per 6 puntate, come per le prime due stagioni. Ma per sapere cosa succederà in Questo nostro amore 80 non ci resta che aspettare il 1° aprile. Doppio appuntamento per la prima settimana, la seconda puntata, infatti, andrà in onda martedì 3 aprile.