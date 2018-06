Paolo Bonolis torna con Scherzi a Parte e Ciao Darwin nella prossima stagione televisiva

Il conduttore Paolo Bonolis si prepara a far ritornare due dei programmi più amati del piccolo schermo. Parliamo di Scherzi a Parte e di Ciao Darwin. A diffondere la notizia è Davide Maggio. Ciao Darwin si prepara al grande ritorno. La trasmissione è andata in onda l’ultima volta nel 2016, dopo l’altro lungo stop dopo il 2010. Sarà Canale 5, come al solito, ad ospitare la nuova edizione di Ciao Darwin. Altra notizia per Paolo Bonolis è quella della conduzione di Scherzi a Parte rivisitato ancora una volta da Le Iene, dopo l’ultimo grande successo del 2015. Due tra i programmi più attesi dal pubblico e un ritorno in gran stile, in prima serata, per Paolo Bonolis.

Quando andranno in onda Scherzi a Parte e Ciao Darwin con Paolo Bonolis?

Pare che il primo a partire sarà Scherzi a Parte. La messa in onda del programma degli scherzi con vittime i vip sarebbe prevista per l’autunno con tre puntate. Il ritorno di Ciao Darwin, invece, sarebbe previsto per i primi mesi del prossimo anno (2019). Come fa sapere lo stesso Davide Maggio, però, niente di certo perché i palinsesti potrebbero variare.

Paolo Bonolis: Avanti un altro pure di sera, che successo!

Intanto Paolo Bonolis si gode gli ottimi ascolti di Avanti un altro pure di sera, andato in onda proprio ieri, in prima serata. Molti i vip ospiti di Bonolis e Luca Laurenti, tra cui: Barbara d’Urso, Marco Ferri, Franco Terlizzi e Alessia Mancini.