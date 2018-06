Prima puntata di Ora o mai più: vince Lisa grazie al duetto con Masini

By

Ora o mai più, chi ha vinto la prima puntata? Lisa grazie al duetto con Marco Masini

È Lisa la vincitrice della prima puntata di Ora o mai più, il nuovo programma di Rai Uno condotto da Amadeus. La cantante di Sempre e Oceano ha convinto giurati e pubblico con il duetto di Ti innamorerai, in coppia con Marco Masini. Lisa – vero nome Annalisa Panetta – era arrivata seconda, dietro Massimo Di Cataldo, nella classifica dei maestri ma è stato poi il pubblico a portarla alla vittoria. Il duetto tra Lisa e Masini ha conquistato i telespettatori in studio ma anche i fan su Twitter. In particolare è stato lodato il grande talento di Lisa ma pure la generosità di Marco che durante la performance ha cercato di dare parecchio spazio alla collega più giovane.

La classifica completa della prima puntata di Ora o mai più

Questa la classifica completa della prima puntata di Ora mai più, ottenuta sommando i voti dei maestri a quelli del pubblico presente in studio.

Lisa Massimo Di Cataldo Jalisse Stefano Sani Marco Armani a pari merito con Valeria Rossi Alessandro Canino Donatella Milani

Ora o mai più: Lisa ha raccontato il suo tumore al cervello

Prima del duetto con Marco Masini, Lisa ha svelato di aver avuto un tumore al cervello. Proprio a causa della malattia ha dovuto interrompere la sua carriera, che le stava regalando soddisfazioni pure in Francia.