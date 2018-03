Milly Carlucci addolorata per Frizzi: “Se Ballando va in onda? Lo decide la RAI”

Ballando con le stelle in onda comunque dopo la scomparsa di Frizzi: il commento di Milly Carlucci

Come tanti in queste ore, anche la conduttrice di Ballando con le stelle, Milly Carlucci, è addolorata per la scomparsa di Fabrizio Frizzi. Ma in una intervista al CorSera la presentatrice di Rai1 pare faccia intendere che sabato 31 marzo 2018 preferirebbe non andare in onda con la quarta puntata del suo programma: “(…) Se mi si chiede cosa vorrei – ha affermato la Carlucci –, rispondo che vorrei stare nel mio angolo e poter piangere“. “Purtroppo – ha poi precisato la conduttrice RAI – è l’azienda che decide e io farò quello che mi chiederanno“. Al momento, però, sembra che nonostante la brutta notizia su Frizzi, la RAI abbia già deciso di confermare in programmazione la prossima puntata di “Ballando”. Già in mattinata, infatti, sul sito dell’ufficio stampa della RAI, è apparso un comunicato che annuncia come nuovi ospiti della trasmissione Raoul Bova e la sua compagna, Rocìo Munoz Morales.

Milly Carlucci: “Fabrizio Frizzi ed io avremmo ballato insieme a Ballando con le stelle”

Intanto, ieri Milly Carlucci, così come altri conduttori RAI, ha preso parte ai funerali di Fabrizio Frizzi, mostrando (anche) in diretta televisiva tutto il dolore che in queste ore sta provando per la perdita dell’amico e collega. Amico che ha lottato fino all’ultimo e per cui anche la Carlucci ha sperato fino a che è stato possibile: “Ci eravamo sentiti – ha raccontato la Carlucci al Corriere della Sera – e ci eravamo detti che quando sarebbe stato meglio, sarebbe venuto a Ballando con le Stelle e avremmo ballato insieme“.

L’amicizia tra Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci è nata in TV, a Scommettiamo che…

Del resto, Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci erano amici da tempo, oltre che colleghi. La loro amicizia nacque proprio grazie alla tv, negli anni ’90, quando insieme condussero Scommettiamo che…e per cui i due si riconobbero subito come “simili”. Questo le parole di dolore usate dalla conduttrice di Rai1, nel ricordare il presentatore scomparso lunedì scorso.